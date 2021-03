Violences à la Cathédrale de Reims : trois jeunes placés en garde à vue

Trois jeunes, dont deux mineurs de plus de 16 ans, sont placés en garde à vue depuis lundi matin au commissariat de Reims. Une garde à vue prolongée dans la soirée par le procureur de la République, dans le cadre de l'enquête ouverte jeudi dernier pour violences aggravées, captation et diffusion de faits de violences.

Les jeunes interpellés, sans antécédents pénaux et issus du même lycée, sont soupçonnés d'avoir filmé et/ou participé à des scènes de violences survenues, selon Libération et France 3, le mercredi 10 mars 2021 au sein de la Cathédrale de Reims.

Partagées sur les réseaux sociaux, les images montraient un groupe de jeunes agenouillés sur des prie-Dieu, semblant s'amuser en faisant des signes de croix et une jeune fille leur trace une croix sur le front. Une autre séquence, plus violente, montrait d'autres jeunes en train de sermonner le premier groupe et de leur réclamer des excuses envers les chrétiens. Un des jeunes a été violemment projeté au sol.