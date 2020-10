Violences à la fac de droit de Montpellier en 2018 : l'avocat des victimes dénonce un dossier incomplet

Sept personnes seront renvoyées devant le tribunal correctionnel pour les violences à la fac de droit de Montpellier en mars 2018. L'avocat des victimes dénonce sur France Bleu Hérault un dossier incomplet.

Il y aura bien un procès dans l'affaire du commando à la faculté de droit de Montpellier. C'était en mars 2018. Sept personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel dont l'ancien doyen de la fac Philippe Pétel. Sur France Bleu Hérault, l'avocat de huit victimes qui se sont constituées partie civile dénonce un dossier incomplet. Jean-Louis Demersseman espère que ce procès "permettra à université par leur avocat de condamner ce qui s'est passé."

Plus de deux ans après cette nuit du 22 au 23 mars 2018 où une dizaine de personnes sont entrée dans un amphithéâtre de la faculté de droit de Montpellier, les huit victimes représentées par Jean-Louis Demersseman "vont mieux". "Une jeune fille qui est beaucoup plus choquée parce qu'elle a subi des coups. Il faut aussi se rendre compte : nous sommes en pleine nuit, ils sont de dos, il est aux alentours de minuit. ils sont dans un lieux où ils pensent être en sécurité et d'un seul coup vous avez un vacarme et des gens qui arrivent avec des planches et un Taser" explique l'avocat.

Un commando incomplet

Pour Jean-Louis Demersseman tout le commando ne sera pas jugé. "Tout le monde à vu ce soir là entre dix à quinze personnes. Il n'y a pas de volonté clairement d'identifier d'autres personnes. Vous avez même dans le dossier des individus qui gravitent autour, qui sont présents sur place autour de la fac mais qui seront mis hors de cause sur leur simple parole" dénonce l'avocat de huit victimes des violences. D'après lui, l'ancien doyen Philippe Pétel connaissait la volonté du commando qui est entré ce 22 mars 2018 par le parking du personnel.

L'université pointé du doigt

"Je ne comprends pas ce qu'il font là comme partie civile" lance Jean-Louis Demersseman. L'avocat des victimes se montre très sévère avec l'université dans ce dossier. "J'attends le procès pour que par la voix de leur avocat, l'université condamne ce qui s'est passé. Ce n'est vraiment pas le sentiment que j'ai aujourd'hui" ajoute-t-il.