Violences à la fac de droit de Montpellier, un prof radié, le doyen interdit d'exercer pendant 5 ans

Montpellier, France

Le ministère de l'éducation nationale a prononcé de lourdes sanctions administratives après les violences commises en mars 2018 à la fac de droit de Montpellier. Ce soir là se tient une assemblée générale des étudiants dans le cadre du mouvement de protestation contre la réforme de l'université. Un groupe fait alors irruption dans l’amphithéâtre pour déloger les étudiants, des personnes cagoulées et armées pour certaines de barre de bois qui ne vont pas hésiter à frapper les jeunes pour les faire fuir.

L'enquête judiciaire dans cette affaire est toujours en cours, mais l'enquête administrative elle a bien avancé. Elle estime que la responsabilité du doyen de la fac de Droit, Philippe Petel et du professeur d'histoire du droit Jean-Luc Coronel est entière et que leur complicité est avérée. Ils avaient ouvert les portes de l'amphithéâtre au groupuscule "en sachant avec certitude que ce n'était pas la police qui allait intervenir". Les inspecteurs du ministère de l'Education Nationale soulignent aussi que leur "initiative illégale" est renforcée par le fait qu'elle est prise par des juristes censés connaître le droit mieux que quiconque.

En conséquence, le ministère de l'Education vient de radier purement et simplement le professeur d'histoire du droit Jean-Luc Coronel, interdiction définitive d'enseigner. Quant à l'ancien doyen de la fac de Droit, Philippe Pétel, il est interdit d'exercer pendant 5 ans. Les deux hommes étaient déjà suspendus depuis le début de l'affaire.

Les deux hommes âgés de 51 et 59 ans ont la possibilité de faire appel de cette sanction. Phippe Pétel a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Son avocate Maître Iris Christol dénonce une enquête "partisane et déplorable, menée à charge et qui débouche sur une sanction disproportionnée"