Violences à Marseille : les riverains et les commerçants sont indignés par les pillages

Il y a les vitres cassées, les poubelles brûlées et le matériel urbain saccagé. Ce vendredi, les Marseillais du centre-ville découvrent certains endroits de leurs quartiers vandalisés après une première soirée de violence, dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais au delà des dégâts matériels que déplorent les habitants, ils découvrent aussi de nombreuses boutiques pillées, par des opportunisme, au moment des violences.

Dans le 3e arrondissement, le supermarché Auchan du boulevard de Strasbourg a été mis à sac. Jeudi soir, jusqu'à 300 personnes ont vandalisé et pillé le magasin. Les vitres sont brisées, les provisions jonchent le sol.

Ce vendredi matin, les passants sont choqués : "Je n'ai pas de mots, j'ai les larmes aux yeux, ce n'est pas normal ce qui se passe", confie cette riveraine. Des saccages pour répondre à la mort d'un jeune homme à Nanterre, Graïs ne comprend pas : "C'est n'importe quoi, je suis des quartiers nord et je ne comprends pas comment on peut en arriver à ce niveau de connerie ! C'est quoi le rapport avec un jeune qui a été tué pour défaut de permis ?". Pour cette enseignante qui habite le quartier depuis plus de 20 ans, il ne peut pas y avoir d'explications : "Je viens faire mes courses, c'est notre quartier, on connait tous ceux qui travaillent ici... je ne comprends pas".

"On est à Marseille, on y est pour quoi ?"

Un peu plus loin, place de Strasbourg, le gérant d'une boutique d'optique découvre les dégâts : le magasin a été retourné, les tiroirs retournés et vidés de leur marchandises, les bureaux cassés, les miroirs brisés. Jean-Charles nous fait entrer dans son magasin : "Là c'était le labo adaptation lentilles...", montre le commerçant dépité face au saccage et aux lunettes qui jonchent le sol. "C'est moi qui ai fait l'ouverture du magasin, il y a 20 ans", se désole le gérant, qui ne comprend pas comment on a pu en arriver là après un drame qui s'est déroulé en région parisienne : "On est à Marseille, on n'est pas à Nanterre, il n'y a pas de rapport. Bien entendu, je me mets à la place de la famille de ce jeune, mais on y est pour quoi ?".

Isabelle est employée dans boutique. Assise au milieu du fouillis, elle explique qu'elle aurait aimé que la police protège le magasin : "C'est un rapport de force, et ce qui est préoccupant c'est qu'on ne maîtrise plus. Je suis triste et en colère". Dans cette boutique, il faudra au moins un mois pour tout remettre en place.

Ce vendredi, beaucoup de commerces anticipent la fermeture de leurs boutiques à 17h, en prévision d'une nouvelle soirée de violences. La présidente de la Métropole Aix-Marseille, Martine Vassal, annonce ce vendrdi la mise en place d'un fond de soutien, avec la Région, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) et la CCI, pour venir en aide aux commerçants sinistrés. Les modalités en seront précisées prochainement.