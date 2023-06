Violences urbaines : transports à l'arrêt dès 19h à Marseille et manifestations interdites ce vendredi soir

Pour éviter une nouvelle flambée de violence ce vendredi soir à Marseille, comme la nuit précédente , la préfète de police des Bouches-du-Rhône annonce plusieurs mesures :

Interdiction de toute manifestation revendicative dans le centre-ville de Marseille ce vendredi

Arrêt de tous les réseaux de transports en commun de Marseille à compter de 19h ce vendredi (tramway, bus et métro)

Interdiction par arrêté du port et transport d'artifices ainsi que tout objet susceptible d'être utilisé comme une arme par destination

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion avec le maire de Marseille et les représentants de la Métropole, de la RTM et des fédérations de commerçants "et en plein accord avec eux", précisent les services de la préfecture de police.

Par ailleurs, la préfète de police a réuni les services de police et les marins-pompiers de Marseille ce vendredi afin de préciser les renforts de sécurité pour la soirée de vendredi. Des contrôles renforcés sont annoncés dès ce vendredi après-midi et des patrouilles nombreuses annoncées toute la soirée pour prévenir tout trouble à l'ordre public.