Violences à Mayotte : on vous explique pourquoi l'île est au "bord de la guerre civile"

"On est au bord de la guerre civile". Les mots de la députée de Mayotte, Estelle Youssouffa, pour décrire la situation sur l'île, lundi soir sur franceinfo, ne semblent pas galvaudés. Mayotte, département français coincé entre le Mozambique et Madagascar, dans l'Océan Indien, est le théâtre depuis une dizaine de jours de violences particulièrement barbares entre jeunes de quartiers rivaux. "Des maisons ont été incendiées, des personnes ont été agressées et certaines amputées à la machette. On découpe des gens qu'on dépose en morceaux sur les routes pour effrayer la population", raconte l'élue, qui lance un "cri de détresse". Des renforts de police sont attendus ce mardi.

Qu'est-ce qui a déclenché cet embrasement ?

Tout a commencé "après l'assassinat d'un jeune homme", raconte Estelle Youssouffa. Un jeune de 20 ans tué à la machette. Le quartier de Kawéni, dans la ville de Mamoudzou, la grande de l'île, et d'où il était originaire, s'est embrasé, "lancé dans une vendetta".

Samedi, 200 à 250 jeunes issus de ce quartier se sont réunis pour en découdre avec ceux du quartier de Doujani, plus au sud, selon la police. Dimanche, un automobiliste a été poignardé à Mtsapéré Bonovo, un autre quartier de Mamoudzou, selon une source policière.

Des "barbares en culotte courte"

"On parle de hordes de centaines de jeunes, la plupart d'entre eux des Comoriens en situation irrégulière, qui ont entre douze et treize ans, sont armés de machettes et qui sèment la mort", a décrit la députée ce mardi lors d'un point presse de son groupe parlementaire (Liot). Sur franceinfo la veille, elle a dénoncé "l'impunité totale pour la pour les barbares en culotte courte qui sèment la terreur à Mayotte". Résultat, "la population veut prendre les armes pour se défendre", s'inquiète-t-elle.

La députée estime que l'immigration clandestine "est totalement liée à la violence" à Mayotte, où "plus de 50% de la population est étrangère et en grande majorité en situation irrégulière". "Plus on reçoit la misère comorienne, plus on est dépassé. Tous nos services publics sont saturés, s'alarme Estelle Youssouffa. On a des milliers d'enfants, des mineurs étrangers isolés inexpulsables, d'adultes et qui sont en train de former des bandes qui sèment la terreur."

Une situation qui n'est pas nouvelle

Si les violences se sont accentuées ces derniers jours, la situation est loin d'être nouvelle. "Depuis 15 ans, l'île aux parfums est devenue l'île aux enfers", s'emporte le maire de Mamoudzou, Ambdilwahédou Soumaila, joint par téléphone par l'AFP.

"On a l'impression d'être abandonné par les autorités parce que ça fait des années que Mayotte appelle à l'aide. Est-ce qu'on est des Français comme les autres ? Des familles entières quittent l'île, les investisseurs, les fonctionnaires. On est en train de tuer Mayotte dans l'indifférence générale", s'indigne Estelle Youssouffa, qui dénonce "la passivité du gouvernement". "On se demande quand est-ce que trop c'est trop ? Que vaut la vie de nos enfants qui vont à l'école la peur au ventre depuis des mois ?"

"C'est de la non-assistance à population française en danger", assène-t-elle. "On a besoin que l'Etat réinvestisse à Mayotte, que la République regagne le terrain et que la peur change de camp." Mi-octobre, des maires et élus de Mayotte avaient alerté à Paris sur la violence "invivable" et croissante dans le département, exigeant que "l'État assume pleinement sa mission régalienne de sécurité".

Le Raid est en route

Face à cette escalade, le ministère de l'Intérieur a annoncé lundi l'envoi d'une dizaine de policiers du Raid, l'unité d'intervention d'élite de la police, qui doivent arriver ce mardi à Mayotte pour renforcer les forces de l'ordre. Le maire de Mamoudzou, qui a, comme le reste de la classe politique mahoraise, approuvé l'envoi d'unité d'élites sur l'île, demande à ce qu'elles restent "jusqu'à ce que la République reprenne ses droits". Il ne s'agit plus, selon lui, de juste "faire du maintien de l'ordre", "il faut les combattre, aller les chercher là où ils sont dans les bidonvilles, les quartiers reculés, les attraper et les traduire en justice".

En visite en août, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin avait promis des renforts de gendarmerie, qui devraient être disponibles l'été prochain. Mais devant les interpellation_s "nombreuses"_ sur la situation actuelle, il a assuré ce mardi devant l'Assemblée nationale que le gouvernement avait "plusieurs pistes d'évolution" comme "le renforcement très important des moyens de la justice".

Sur le côté militaire, Gérald Darmanin a assuré qu'il travaillait avec le ministre des Armées à ajouter, lors de l'élaboration de la loi de programmation militaire, un chapitre particulier "pour la Guyane et pour Mayotte, pour renforcer les moyens militaires". "Nous enverrons beaucoup de gendarmes mobiles et de moyens de l'État pour effectivement inverser la courbe de la violence et permettre aux petits Mahorais d'aller normalement en classe", a-t-il ajouté. Le ministre a également évoqué, sans préciser de date, le lancement d'une opération "de grande envergure" pour "mettre fin aux 'banga' (cases en tôles informelles) sur une partie du territoire mahorais", sans préciser quand.