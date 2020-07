Violences à Montbéliard : la réponse de l'Etat a été forte, selon le préfet du Doubs

Dans un entretien accordé ce mercredi à France Bleu Belfort Montbéliard, le préfet du Doubs Joël Mathurin est revenu sur les événements de la nuit du 13 au 14 juillet dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard : incendies de véhicules, de poubelles et affrontements avec la police. " Nous avons du faire face à des comportements totalement inadmissibles qui s'inscrivent dans une coutume détestable de jeunes, en majorité des mineurs, en défiance vis-à-vis des autorités publiques. Les forces de l'ordre ont du systématiquement accompagner les pompiers pour éteindre les incendies et maîtriser le terrain. Ils ont utilisé des lanceurs de balles de défense et du gaz lacrymogène", indique le préfet du Doubs.

J'espère que la réponse judiciaire sera extrêmement ferme !

Joël Mathurin tient à rappeler qu'il n'y a pas eu de blessé parmi les forces de l'ordre et les pompiers. " On a à déplorer des dégradations de véhicules. Ce sont les habitants qui subissent les premières conséquences", regrette-t-il. Selon lui, la police a procédé à plusieurs interpellations suite aux événements de la nuit du 13 au 14 juillet. " Les choses évoluent. La vidéo-surveillance est en cours d'exploitation. Des personnes sont identifiées, d'autres le seront prochainement. Elles seront ramenées devant la justice. J'espère que la réponse judiciaire sera extrêmement ferme ", ajoute le représentant de l'Etat. Au cours des violences du 14 juillet qui ont éclaté dans les quartiers, les forces de l'ordre ont procédé à cinq interpellations sur l'ensemble du département et en particulier dans le pays de Montbéliard.

Ce qui ne va pas, c'est la déresponsabilisation des parents !

Joël Mathurin apporte son soutien aux maires qui ont décidé d'instaurer des couvres-feu dans leurs communes pour les mineurs comme à Bethoncourt et, à la suite des affrontements et violences du 14 juillet à Montbéliard, à la Petite Hollande. " La méthode du couvre-feu est en place depuis juillet 2019 dans le Doubs. C'est pour envoyer un message de grande fermeté et de grande responsabilité aux autorités parentales. Quand vous avez une cinquantaine de mineurs comme on l'a eu à la Petite Hollande à 2h ou 3h du matin qui sont dehors et qui essayent de jouer contre la police et les pompiers, il y a quelque chose qui ne ve pas et en particulier la question de la responsabilité parentale. Un mineur n'a rien à faire dehors à ces heures là. La méthode du couvre-feu est une méthode nécessaire pour renvoyer et engager la responsabilité des parents. Ce qui ne va pas, c'est la déresponsabilisation des parents avec tout le risque que cela implique pour les forces de l'ordre qui doivent maîtriser et gèrer plusieurs dizaines de mineurs en situation de défiance", indique Joël Mathurin.

J'ai mobilisé plus de 150 policiers et gendarmes

Le préfet du Doubs a tenu également à répondre aux propos de Marie-Noëlle Biguinet qui ont fait suite aux violences du 14 juillet. Marie-Noëlle Biguinet a demandé une "vraie réponse policière" à l'Etat autrement dit plus de moyens et de présence de la police nationale dans le quartier de la Petite Hollande. "Je suis d'accord avec Madame le maire. La réponse de l'Etat doit être forte et elle l'a été. J'ai mobilisé les 13 et 14 juillet plus de 150 policiers et gendarmes pour faire face aux situations. J'ai obtenu des effectifs supplémentaires cette année. Mon orientation, c'est de pouvoir constituer des groupes de défense et d'intervention renforcés pour être agile, sur le terrain, en proximité et au quotidien. Bien sûr, les CRS c'est intéressant mais l'important c'est aussi d'avoir des unités d'intervention mobiles opérationnelles qui sont au quotidien sur le terrain et qui connaissent le terrain, qui sont à pied et en présence", indique le représentant de l'Etat.

Le pays de Montbéliard est une priorité !

En conclusion, le préfet du Doubs indique qu'il sera en mesure de renforcer les effectifs de ces unités d'intervention mobiles dans les prochains jours Des moyens supplémentaires seront mis à sa disposition notamment pour le pays de Montbéliard qui est une priorité.