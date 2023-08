Violences à Montélimar : le préfet en visite à Pracomtal

Le nouveau préfet de la Drôme, Thierry Devimeux a rencontré les élus et des habitants du quartier Pracomtal à Montélimar. Il s'agissait pour lui de prendre la température, 24 heures après les coups de feu qui ont blessé un jeune homme de 26 ans aux jambes et un homme de 50 ans.

ⓘ Publicité

Marion, une habitante du quartier est excédée. "Leur truc on veut pas s'en mêler. On sait bien que c'est des histoires de trafic de drogue. Le nombre de gens qui veulent déménager ici, c'est impressionnant. On ne peut pas vivre dans la crainte".

Des renforts de police ?

La direction départementale de la police de la Drôme a affecté des effectifs de policiers ponctuellement à Montélimar pour quelques jours de patrouille. Il s'agit de déranger ceux qui organisent le trafic de drogue. Par ailleurs, une compagnie de CRS s'est rendu sur place. Mais le préfet n'a pas répondu au maire de Montélimar qui demande que les effectifs de fonctionnaires au commissariat soit revu à la hausse. Ils sont aujourd'hui 90.

Le préfet s'est entretenu avec des habitants et notamment avec Nordine, le nouveau pharmacien, qui a repris l'officine du quartier. "Ici c'est un peu comme chez le coiffeur, pendant que l'on prépare les médicaments les gens nous parlent de l'incivisme, du bruit, du manque de respect. Ils nous disent que le climat se dégrade" explique Nordine. "Les derniers événements ça n'aide pas".

Il faut dire que le 10 août des tirs en rafale ont apeuré les habitants. Ils ont eu lieu juste de l'autre côté de la route, aux Plans. Le 15 août, un jeune homme a été abattu devant la gare. Enfin le mercredi 23 août un peu avant 16 heures, deux hommes ont été blessés par des coups de feu.