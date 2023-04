Violences à Strasbourg : "Le cadre légal a été respecté" par la police, selon la préfète

"Je tiens à rendre un hommage appuyé à nos forces de l'ordre." Dans un courrier diffusé sur les réseaux sociaux vendredi 7 avril, la préfète du Bas-Rhin répond à la lettre des députés Nupes Sandra Regol et Emmanuel Fernandes, qui lui demandaient la veille des explications, après que "des élus, des familles, des collègues (...) ont subi pour certains des coups de matraque, pour d'autres des tirs de gaz lacrymogènes, et ce sans sommation", lors de la manifestation contre la réforme des retraites de jeudi.

La préfète Josiane Chevalier assure qu"aucun manifestant n'a été blessé, ce qui montre la maîtrise de notre police républicaine en dépit des attaques violentes subies depuis plusieurs semaines par des casseurs qui s'agrègent aux manifestations". Elle assure que le schéma national du maintien de l'ordre est respecté.

Des policiers pointés du doigt

Les forces de l'ordre à Strasbourg sont pointées du doigt par l'intersyndicale, dont le service d'ordre a subi jeudi une charge et des gaz lacrymogènes , ce qui constitue une première selon les organisations. "On a été attaqués par la police", raconte à France Bleu Alsace Gilles Dimnet, de la CGT du Bas-Rhin, et responsable du service d'ordre syndical.

Les députés Nupes rappellent également les événements de la Petite rue des Dentelles le 20 mars, où des manifestants reprochent aux forces de l'ordre de les avoir nassés et aspergés de gaz lacrymogène. La préfète répond avoir fait un signalement auprès de la procureure de Strasbourg, et assure que l'organisateur du rassemblement "encourt de lourdes sanctions".