Violences à Valence : deux hommes armés de battes de baseball interpellés

La tension ne retombe pas à Valence. La police a procédé à deux nouvelles interpellations ce mercredi soir. Ces deux hommes, âgés de 30 et 21 ans étaient notamment en possession de battes de baseball.

La police a procédé à deux nouvelles interpellations à Valence ce mercredi soir, à la suite des violences en cours depuis ce week-end. Un homme de 30 ans est encore en garde à vue ce jeudi midi, il a été arrêté peu avant 18 heures rue Jules-Guesde avec deux couteaux, une batte de baseball, 2910 euros sur lui et du cannabis.

A la même heure ce mercredi soir, un jeune homme de 21 ans a été contrôlé par les policiers avec une batte de baseball dans sa voiture, il est sorti de garde à vue ce jeudi matin et fera l'objet d'un rappel à la loi. Ce mercredi, à Valence, un jeune de 18 ans et un autre de 24 ans ont été convoqués devant le procureur pour port sans motif d'arme blanche, ils avaient chacun un couteau sur eux et un fusil à plomb air-soft.

De nouveaux tirs de feux d'artifices et trois voitures brûlées à Romans

A Romans-sur-Isère (Drôme), un homme de 21 ans est toujours en garde à vue ce jeudi, il a été arrêté la veille vers 20 heures alors qu'il jetait des feux d'artifice sur les forces de l'ordre dans le quartier de la Monnaie. Par ailleurs, trois voitures ont été incendiées devant les locaux de la SFAM, après 20 heures.