Meurtres à Valence : le ministre de l'Intérieur annonce des interpellations

Selon les informations de France Bleu Drôme Ardèche, deux personnes ont été interpellées dans le cadre des enquêtes sur la série de meurtres commis la semaine dernière à Valence, confirmant ainsi l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale ce mardi 16 mai. Les interpellés ont été confiés à la PJ de Lyon, chargée des investgations.

ⓘ Publicité

Lors des questions au gouvernement, la députée Les Républicains de la Drôme Emmanuelle Anthoine a questionné le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur ces violences et sur la réponse apportée par l'Etat . A noter qu'Emmanuelle Anthoine est députée de la 4e circonscription de la Drôme, celle de Romans-sur-Isère.

L'intervention d'Emmanuelle Anthoine a rappellé les trois meurtres commis à Valence en quatre jours . "Le quotidien des habitants des deux quartiers concernés est hanté par les échanges de tirs et règlements de compte sur fond de trafic de drogues et de guerre de territoires. Cette violence nous la retrouvons partout dans le pays" pose la députée drômoise. Elle cite une hausse de 30% des homicides sur l'année écoulée par rapport à 2017. "Force est de constater votre échec" ajoute-t-elle, en demandant davantage d'effectifs sur le terrain et le renforcement du pouvoir des polices municipales.

"Les enquêtes avancent et les personnes sont interpellées" répond Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur répond que les choses avancent. "Il y a eu à Villerupt et à Valence ces derniers jours des règlements de compte, des assassinats sur fond de trafic de drogues. Il se trouve à qu'à Villerupt et à Valence, mais je laisserai évidemment la justice communiquer, les enquêtes avancent et les personnes sont interpellées" informe Gérald Darmanin.

Le ministre rappelle les moyens engagés par l'Etat : "j'y ai dépêché une compagnie de CRS, l'augmentation des effectifs au commissariat de Valence est sans précédent, vous le savez bien, depuis 5 ans, alors que ces effectifs avaient baissé depuis une vingtaine d'années dans le Département de la Drôme, tant en zone gendarmerie qu'en zone police, ceci explique peut-être en partie cela." Gérald Darmanin conclut sa réponse en défendant son bilan. "Les Français ne partagent pas votre satisfecit" relance Emmanuelle Anthoine.

Dans son intervention, la députée Emmanuelle Anthoine a aussi demandé de redonner à la justice les moyens d'accomplir sa mission, "alors que nos tribunaux, à l'instar du tribunal judiciaire de Valence, manquent de moyens".