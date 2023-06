Violences ACA-OM : ce que révèlent les images des agressions de Kenzo et du journaliste

Des heurts en amont, pendant et après la rencontre ACA-OM ont eu lieu ce week-end à Ajaccio. Le parquet a ouvert deux enquêtes après des violences contre un père et de son enfant de 8 ans atteint d'un cancer venu assister à la rencontre et contre un journaliste de France 3 Corse Via Stella.

Des heurts aux abords du stade François-Coty, à Ajaccio, samedi, lors de la rencontre de ligue 1, ACA-OM. © Maxppp - Paule Santoni Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête de flagrance pour des violences aggravées par deux circonstances. D'abord, parce qu'elles se sont produites dans une "enceinte sportive", le soir du match. Ensuite parce qu'elles se sont exercées "en réunion" alors que Kenzo, un garçonnet de 8 ans atteint d'un cancer, assistait à la rencontre dans une loge du stade François-Coty ce samedi 3 juin dans la soirée. ⓘ Publicité Selon les premiers éléments, on distingue sur les caméras de vidéo surveillance quatre supporters ultras de l'ACA, l'Orsi Ribelli, pénétrer dans la loge à visage découvert. Ils y restent une trentaine de secondes puis en ressortent avec un maillot de l'OM. on ne le voit pas bruler. Le jeune Kenzo, souffrant d'un cancer, était venu assister à la rencontre avec ses parents dans une loge du stade de l'ACA. © Maxppp - Paule Santoni Ce qu'il se passe à l'intérieur de la loge, c'est le père de Kenzo, auditionné ce dimanche, qui le relate. Le procureur de la République à Ajaccio Nicolas Septe rapporte que le père aurait reçu " a priori deux coups de poing" , tandis que le maillot phocéen était arraché. Son fils a été malmené pendant la bousculade. La mère n'était pas présente, étant allée faire valider les billets en contrebas. loading Tous trois doivent être examinés à Marseille par l'unité médico judiciaire pour estimer le préjudice subi. "Un travail d'identification des auteurs sur les images et de recoupement avec les témoignages est en cours", a précisé le procureur, estimant que l'enquête va évoluer "assez rapidement". La mère et le garçonnet doivent également être entendus. De son côté le club ajaccien a condamné cette agression "avec la plus grande fermeté" et dit sa "solidarité" avec la famille de Kenzo. Dans un deuxième temps, c'était un des nos confrères journaliste reporter d'images de France 3 Corse Via Stella qui était agressé par des supporters ultra de l'OM, cette fois, dans une station service d'Ajaccio aux abords du stade François-Coty. Et là encore les caméras de vidéo-surveillance sont précieuses pour les policiers de la sécurité publique. Les images montrent l'arrivée d'une horde de supporters phocéens. L'un d'entre eux assène un coup au visage de notre confrère pris à partie puis agressé par une dizaine de personnes. Il est projeté au sol et sa caméra lui est arrachée puis est cassée. Sur place, les personnes présentes déploraient l'arrivée tardive des forces de l'ordre "après cinq à dix longues minutes". D'autres personnes ont également subi des violences et au moins deux voitures ont été endommagées. Le procureur a ouvert une enquête pour des "violences en réunion et dégradations de biens" ayant visé le journaliste. Fiasco sécuritaire Le journaliste pour l'heure souffre d'une ITT (interruption temporaire de travail) de 3 jours. Dans ce dossier, le parquet d'Ajaccio envisage d'ouvrir dès ce lundi soir une information judiciaire, c'est à dire confier le dossier à un juge d'instruction. La suite judiciaire dépend surtout du casier judiciaire des auteurs. Le but, c'est aussi d'en arriver, en plus des condamnations pénales, à des interdictions de stade. Le procureur Nicolas Septe salue le travail mené avec les clubs sportifs mais s'inquiète aussi de cette percée du hooliganisme dans l'île. Ces phénomènes récurrents dans le football sont bien connus au plan national mais aussi dans l'île, notamment il y a quelques années, avec l'ancien club de supporters du SCB Bastia 1905. Au delà du plan judiciaire, reste aussi à faire le bilan du fiasco du dispositif mis en place par le coordonnateur de la sécurité intérieure corse, Michel Tournaire, qui n'a pas estimé préférable d'interdire le transport des supporters, malgré une menace connue. Et une tension qui montait sur les réseaux sociaux entre les ultras ajacciens et phocéens, ce alors même que se tenait l'événement de la fête des pécheurs dans le centre ville. loading Le maire d'Ajaccio Stéphane Sbraggia s'était prononcé contre ce déplacement, redoutant un trouble à l'ordre public. Il avait demandé l'interdiction du déplacement. Samedi 3 juin, lors du match, 320 forces de l'ordre, 120 stadiers de l'ACA et 17 agents de sécurité de l'OM étaient déployés pour cette rencontre à hauts risques.