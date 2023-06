Violences après la mort de Naël : beaucoup de dégâts à Nanterre, des écoles et centres de loisirs fermés

Le maire de Nanterre appelle au calme après une nuit de "dégradations inacceptables". Des poubelles, des voitures mais aussi des bâtiments ont été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi dans toute la ville après la mort d'un jeune de 17 ans tué par un tir policier lors d'un refus d'obtempérer . Les dégâts sont très importants, certains services municipaux ne peuvent être assurés ce mercredi, notamment dans des écoles et centres de loisirs.

"Nanterre a vécu l'une des journées les plus terribles de son histoire", déplore le maire Patrick Jarry dans un communiqué ce mercredi matin. Des tensions ont éclaté dès le début de soirée et jusque tard dans la nuit entre les forces de l'ordre et "des groupes de jeunes pensant sans doute venger la mort de Naël". "Plusieurs bâtiments publics et privés, parmi lesquels des écoles, ont subi d'importantes et inacceptables dégradations, parfois irrémédiables", se désole l'élu.

Des écoles et centres de loisirs perturbés

En conséquence de ces dégradations, plusieurs services municipaux ne peuvent fonctionner normalement ce mercredi. Les enfants ne peuvent être accueillis au centre de loisirs Gavroches. Les enfants de la maternelle et du centre de loisirs Pablo-Neruda sont provisoirement accueillis dans une autre aile du bâtiment. L'espace jeunesse de Daniel-Fery dans le quartier Université est également fermé au public.

"Les services municipaux sont fortement mobilisés et à pied d'œuvre pour remettre en état, dans les meilleurs délais et à la mesure de leurs moyens, les espaces publics fortement dégradés cette nuit", précise la Ville sur Twitter. Alors que beaucoup redoute de nouvelles violences la nuit prochaine, Patrick Jarry appelle au calme. "Arrêtons cette spirale destructrice, protégeons nos quartiers, nos biens communs qu'ensemble nous avons eu tant de mal à construire et à rénover".