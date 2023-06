Violences après la mort de Nahel: "Je sens le spectre de 2005 nous revenir dessus" craint Stéphane Beaudet

Une mairie annexe incendiée, des voitures et des poubelles brulées. Comme dans de nombreuses villes en Ile-de-France, des violences urbaines ont éclatées à Evry (Essonne) en réaction à la mort mardi de Nahel, 17 ans, tué par un tir policier lors d'un contrôle de police à Nanterre. Des violences qui font craindre au maire de la commune de nouveaux drames, 18 ans après les émeutes qui avaient suivi la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, tués en 2005 à Clichy-sous-Bois.

"J'étais déjà maire en novembre 2005, donc évidemment quand j'ai vu les images, j'ai senti le spectre de ce malheur nous revenir dessus, ça n'a pas raté, déplore Stéphane Beaudet, le maire d'Evry et président de l'association des maires d'Ile de France, qui dénonce les nombreuses dégradations dans sa commune. J'ai aussi la colère de l'élu qui s'occupe des familles toute l'année parce que ces dégradations, quand on fait le bilan, ça brule dans les quartiers populaires et on brûle quoi, les équipements dont les familles ont besoin."

"On est jamais à l'abri d'un drame dès lors que ça part dans tous les sens"

Le maire appelle aujourd'hui au calme et à laisser la justice faire son travail: "Pour une fois, c'est unanime. Tous le monde sait que le geste doit être sanctionné donc il n'y a pas à avoir de cible. La cible, c'est un tribunal d'assises pour celui qui a mal fait."

A ce sujet, l'enquête se poursuit. Le policier à l'origine du coup de feu a été placé en détention provisoire. "Les conditions légales de l'usage de l'arme n'étaient pas réunies" a indiqué, ce jeudi, le parquet de Nanterre.