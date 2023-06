Violences après la mort de Nahel : les villes se préparent à une nouvelle nuit de tensions

Une nouvelle nuit de tensions est à prévoir en Île-de-France. En fin d'après-midi, 15 personnes ont été interpellées dans le centre commercial Créteil Soleil, à Créteil dans le Val-de-Marne. Sur les réseaux sociaux, des appels à piller le bâtiment avaient été lancés.

ⓘ Publicité

200 personnes se sont introduites et ont tenté de piller le centre commercial Rosny 2, à Rosny-sous-Bois. D'après la préfecture de la Seine-Saint-Denis, l'opération est terminée à ce stade, mais les forces de police continuent de faire des rondes autour du bâtiment. Pas de dégradations à l'intérieur mais certaines sont à déplorer à l'extérieur.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé au 20h de TF1, que 45.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour la nuit de vendredi à samedi.

Des couvre-feux sont instaurés ce vendredi soir comme à Rosny-sous-Bois (22h à 4h) et à Asnières-sur-Seine, de 22h à 6h, et ce, jusqu'au mardi 4 juillet, dans deux quartiers de la commune : les quartiers des Hauts d'Asnières et Voltaire-Grésillons-Péri. La ville d'Aulnay-sous-Bois, dans un communiqué, a également annoncé un couvre-feu pour la nuit de ce vendredi à samedi, de 21h à 5h, dans toute la ville.

Informations à suivre...