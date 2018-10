On n'a pas fini de parler de ces violences qui ont émaillé la fin de la rencontre de Fédérale 3 entre Royan-Saujon et Mussidan, dimanche après-midi en Charente-Maritime : après sa victoire, le club périgourdin assure avoir été victime d'une véritable "agression" de la part d'une partie de l'équipe de Royan-Saujon (et d'un joueur en particulier, "le numéro 8", selon le président du RC Mussidan). Trois joueurs de Mussidan ont été blessés, dont l'un devait être opéré ce lundi à Périgueux après une double fracture de la mâchoire, et plusieurs plaintes contre le club charentais-maritime sont déposées. Le club de Royan-Saujon réfute : "il faut être deux pour se battre, ce n'est pas Royan qui a agressé Mussidan".

Toute ma sollicitude au club de Mussidan" (Michel Macary)

Le président de la ligue de rugby de Nouvelle-Aquitaine, Michel Macary, dit apporter "toute [sa] sollicitude au club de Mussidan qui a des blessés très importants suite à ses actes de violences." L'ex président du CAP, le club de rugby de Périgueux, explique qu'il préférerait "faire l'actualité avec des exploits sportifs plutôt qu'avec ces violences qui ternissent l'image du rugby".

On va punir les coupables" (Michel Macary)

Michel Macary poursuit : "on attend le rapport de l'arbitre, du représentant fédéral et on va engager la procédure de discipline, et punir les auteurs, les coupables. Il faut être conscient qu'il y a des idiots un peu partout, qu'ils sont aussi dans des équipes de sport collectif, dans le rugby, et qui n'ont pas tout compris de l'esprit du sport et ont envie de se confronter sur d'autres pratiques que le jeu avec un ballon."