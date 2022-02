Violences au couteau à Dijon : un septième jeune en garde à vue

Il s'agit de six mineurs, et désormais un majeur qui s'est présenté de lui-même au commissariat ces dernières heures. Tous sont désormais entendus dans l'enquête sur ces violences "inter-quartiers", qui ont fait quatre blessés la semaine dernière à Dijon.

France Bleu Bourgogne : Après les coups de couteau contre des lycéens à Dijon la semaine dernière, six mineurs sont en garde à vue. Là, toujours ce matin ?

Jean-Claude Dunand : Absolument. Les gardes à vue ont été prolongées par le procureur de la République, hier soir. L'enquête est toujours en cours. Il y a six mineurs, plus un majeur depuis hier soir (mardi).

On en est où, justement, de cette enquête ? Qu'est-ce qui se dessine? On a parlé de deux bandes rivales qui se seraient d'abord affrontées sur les réseaux sociaux...

Vous me permettrez de ne pas parler des enquêtes puisque le procureur le fera prochainement. Je vais juste parler des faits. Donc, concernant les faits, il s'agit non pas d'affrontements entre bandes, mais d'affrontements inter-quartiers, ce qui est une toute petite différence et principalement entre deux quartiers. Ce sont des affrontements de circonstance, ce sont des personnes qui se sont réunies pour la circonstance à cause de causes que l'on cherche à établir et que l'enquête établira.

C'est nouveau, cet affrontement, ces affrontements entre quartiers, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà à Dijon. Vous avez l'impression que ça prend une autre ampleur ?

Nous avons déjà eu quelques épiphénomène d'affrontements inter-quartiers, mais par rapport à ce que nous venons de connaître, c'était vraiment à la marge. Là, véritablement, je vais parler de Guerre des boutons moderne, mais avec des risques de dommages collatéraux beaucoup plus importants puisqu'il y a eu utilisation de couteaux. C'est très bien de s'amuser à se piquer les fesses avec des couteaux, mais à un moment donné, ça peut mal se terminer. Ce qui explique cette mobilisation de la police à la fois sur les enquêtes, et à la fois sur la sécurisation puisque depuis vendredi, nous avons en appui la CRS 8

Ça veut dire que vous n'êtes pas assez nombreux actuellement à Dijon pour gérer ces phénomènes ?

Il y avait une vraie nécessité de rassurer compte tenu de la multiplication des faits sur une période très courte. C'est une présence qui a vocation à rassurer, et aussi à dissuader et interpeller. Et d'ailleurs, avant les six interpellations dont vous parlez, nous avons procédé également à des interpellations vendredi et samedi.

On parle aussi avec vous ce matin, Jean-Claude Dunand, des violences conjugales et intra familiales, puisqu'un nouveau poste a été créé à Dijon, un poste d'intervenant social au commissariat, à la gendarmerie pour essayer de prendre ces questions un peu plus au sérieux. A quoi elle sert cette personne

Je pense qu'elle était prise au sérieux. Déjà, depuis longtemps, c'est un appui complémentaire qui va venir en complément des moyens dont nous disposons déjà, puisque j'ai déjà une psychologue qui travaille aux côtés des services de police, qui travaille, qui a pris ses fonctions au mois de juillet. J'ai une intervenante sociale qui a pris ses fonctions le 7 février et un troisième recrutement est en cours qui devrait être achevé, je pense, avant l'été.

Elle assez pour faire face quand même à une multiplication des dossiers ?

C'est pour avoir une dimension de l'accueil des victimes différente. Alors les policiers font des enquêtes. Quelquefois, vous avez des victimes qui n'ont pas forcément envie de déposer plainte et qui craignent le parcours judiciaire qui peut s'avérer pour des gens qu'ils ne connaissent pas complexes. Donc, les intervenantes sociales au commissariat la psychologue ont vocation à nous aider pour les convaincre et les accompagner dans ce. Démarche, et notamment si vous voulez le mode d'intervention de la police, il est à deux niveaux lors des interventions à domicile principalement, ça se passe la nuit. Et puis lors du dépôt de plainte, dans les deux cas, ces personnes que vous citez vont appuyer les services de police lorsque nous aurons des difficultés à convaincre ces personnes de s'engager dans une procédure judiciaire ou de porter plainte.