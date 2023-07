Agression au mortier devant une boîte de nuit de Laval : un jeune de 23 ans condamné à un an de prison ferme

Un homme de 23 ans était jugé ce mercredi 26 juillet par le tribunal correctionnel de Laval pour violence avec arme. Il est soupçonné d'avoir blessé avec un mortier d'artifice un videur de la boîte de nuit Le Donjon à Laval, dans la nuit du 8 au 9 juillet 2023. L'agent de sécurité de la discothèque affirme avoir été brûlé à la cuisse en voulant maîtriser le jeune homme, qui tenait un mortier à la main. Le prévenu, de son côté, assure qu'il n'avait pas de mortier dans les mains et qu'il s'est fait "frapper gratuitement". Lors de l'audience, deux versions se sont donc affrontées sur le déroulé des faits. Le jeune de 23 ans a été condamné à un an de prison ferme et six mois avec sursis.

"Parole de l'un contre la parole de l'autre"

Cette nuit-là, vers 1h30, deux videurs sont témoins des faits ainsi que le patron de la boîte de nuit. Tous les trois sont formels : ils ont vu trois individus, le visage dissimulé, arriver avec un mortier à la main. Deux d'entre eux ont pris la fuite, l'autre a pu être maîtrisé et plaqué au sol. C'est à ce moment-là, dans "un combat au corps à corps", précise le parquet, que l'un des videurs a été brûlé.

Le jeune homme interpellé, lui, conteste avoir eu un mortier d'artifice dans les mains. "J'étais là au mauvais moment [...], je suis victime dans cette affaire", explique-t-il dans le box. Il affirme avoir été tabassé par les videurs. Eux réfutent avoir frappé ce jeune de 23 ans.

Comment expliquer la blessure de l'agent de sécurité ? "Sa blessure, je ne sais pas comment elle est survenue. Je ne sais pas comment ça s'est passé", répond le prévenu. "C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre", ajoute son avocat. "Le témoignage du videur blessé est très précis, alors que les déclarations du prévenu ont varié", souligne le parquet. La représentante du Ministère public rappelle que 15 jours avant les faits, le jeune de 23 ans avait été interdit d'entrée au Donjon. Selon l'un des agents de sécurité, il avait des "problèmes avec les filles".

La peine de 18 mois d'emprisonnement dont six mois ferme pourra être aménagée ultérieurement, mais pour l'instant, le jeune Lavallois retourne en prison. Il en était sorti le 1er juin 2023. Le prévenu est en effet déjà connu de la justice, il a déjà été condamné quatre fois dont trois pour violences. Dans l'affaire de l'agression au mortier, le jeune homme a également été condamné à deux ans de sursis probatoire : durant cette période, il a interdiction de se rendre au Donjon à Laval et a obligation de travailler, sinon la peine de six mois de sursis pourra être révoquée.