Violences au Pouzin : deux participants présumés seront jugés ce mardi

Le Pouzin, France

L'un est du Pouzin, l'autre de Loriol. Ces deux jeunes gens d'une vingtaine d'années ont été envoyés en prison ce lundi soir en attendant leur comparution immédiate mardi après-midi à Privas. Ils devront répondre de violences en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique et de participation à des attroupements en vue de commettre des dégradations et des violences.

Entre 50 et 80 casseurs équipés pour en découdre

L'enquête se poursuit pour identifier d'autres participants à ces échauffourées qui ont duré jusqu'au milieu de la nuit de samedi à dimanche. Environ 50 à 80 casseurs casqués avec des masses et des battes de baseball ont rejoint les gilets jaunes ce soir-là et ils s'en sont pris volontairement aux forces de l'ordre.

"Les gendarmes présents étaient là pour protéger, pas pour se faire attaquer"

Selon un dernier bilan, 23 gendarmes ont été blessés. Certains ont été touchés par des jets de pierre et ils ont eu besoin de points de suture sur le front, aux bras, aux jambes. D'autres souffrent de problèmes d'audition liés aux pétards assourdissants. Les gendarmes présents sur place au début des incidents n'étaient pas équipés pour du maintien de l'ordre, sans casque et sans bouclier. "Ils étaient là pour protéger et pas pour se faire attaquer" souligne le patron des gendarmes de l'Ardèche, le Colonel Coulbeau.