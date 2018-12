Violences au Pouzin : un an de prison ferme à l'encontre de deux casseurs

Les deux hommes interpellés samedi soir lors des échauffourées au Pouzin ont été condamnés ce mardi après-midi à un an de prison ferme et six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Privas.

Le Pouzin, France

Un an de prison ferme, six mois avec sursis et interdiction de paraître en Ardèche pendant deux ans. C'est donc le jugement ce mardi après-midi à l'encontre de deux casseurs qui ont participé aux dégradations et aux violences à l'encontre des gendarmes samedi soir au Pouzin en Ardèche.

Ils affirment qu'ils ne faisaient que passer par là

L'un est originaire du Pouzin et âgé de 22 ans. L'autre est de Loriol dans la Drôme et il y a 36 ans. A l'audience, ils ont expliqué qu'ils ne faisaient "que passer par là". Le tribunal correctionnel n'a pas prononcé le mandat de dépôt. Ils n'ont donc pas été envoyés directement en prison après leur condamnation.