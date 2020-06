Violences au rassemblement Adama Traoré : "Le préfet Lallement est seul responsable", réagit Assa Traoré

"Il y a avait énormément de monde : le peuple a répondu à cet appel". Invitée de France Bleu Paris ce mercredi 3 juin, Assa Traoré, la soeur d'Adama, mort après une interpellation il y a presque quatre ans, a réagi à la mobilisation mardi 2 juin lors d'un rassemblement qui a réuni 20.000 personnes, à Paris.

"Le seul responsable (des violences), c'est le préfet de police Lallement"

Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme pendant deux heures. A 21 heures, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants, en tirant notamment des gaz lacrymogène. Certains manifestants ont répliqué, notamment après l'arrivée de fourgons de policiers : 18 personnes ont été interpellées à l'issue de la manifestation.

"Cela fait _quatre ans que le comité "Justice pour Adama" organise des manifestations, qui se sont toujours bien passées_, réagit Assa Traoré. Le seul responsable de ce qui s'est passé mardi soir en fin de manifestation, c'est le préfet de police Lallement (Didier Lallement avait interdit la manifestation mardi matin, ndlr). Il a envoyé la police, on voit des policiers sur le toit du tribunal qui lancent des projectiles sur les manifestants."

"On continue à se battre pour la vérité et la justice"

Une situation qui indigne Assa Traoré, à l'origine de ce rassemblement contre les violences policières et en hommage à son frère : "Dans le monde entier, à l'heure où tous les Etats ont laissé leurs peuples descendre dans la rue pour donner de la voix (contre les discriminations et les violences racistes, ndlr), le seul pays où les caméras sont braquées sur leur comportement (des forces de l'ordre, ndlr), c'est la France et une grande ville comme Paris", poursuit Assa Traoré.

Cet appel à la manifestation intervenait quelques jours après une nouvelle expertise médicale qui écarte la responsabilité des gendarmes dans le décès d'Adama Traoré et dans le contexte d’intenses violences urbaines aux Etats-Unis après la mort, à Minneapolis, de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation.

Ce mardi 2 juin, l'avocat de la famille Traoré a révélé qu'une contre-expertise médicale demandée par la famille contredisait l'expertise publique. Elle a été réalisée par un professeur de médecine, qui estime que le plaquage ventral opéré par les gendarmes lors de l’arrestation du jeune homme il y a quatre ans est à l’origine de sa mort.

"Cette contre-expertise montre que _les enquêtes n'ont pas été impartiales_. Elle dit qu'Adama Traoré est mort par asphyxie et non de causes cardiaques, détaille Assa Traoré. On continue à se battre pour la vérité et la justice, on demande la mise en examen des gendarmes : nous demandons d'aller jusqu'au procès."