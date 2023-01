Violences au stade Geoffroy-Guichard : cinq supporters de l'ASSE devant la justice

La justice s'intéresse à nouveau aux débordements en marge du match de barrage entre l'ASSE et l'AJ Auxerre le 29 mai 2022. Après une première audience au mois de novembre au tribunal correctionnel de Saint-Étienne, cinq supporters des Verts sont convoqués devant la justice stéphanoise mercredi après-midi.

Ils sont poursuivis pour avoir fait entrer des fumigènes au stade Geoffroy-Guichard le jour du match, mais aussi pour des violences envers des stadiers. Ces cinq supporters ont été interpellés au cours d'un vaste coup de filet dans le milieu ultra en septembre 2022 : 27 personnes au total avaient été arrêtées, dans la Loire et plusieurs autres départements. 16 ont ensuite été convoquées devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, en deux temps.

Les "vrais auteurs" des dégradations toujours pas identifiés ?

En novembre 2022, 11 suppporters ont été jugés au cours d'une audience spéciale, dont un responsable des Magic Fans. Ils ont écopé de peines de prison avec sursis (entre deux et douze mois), d'interdictions de stade allant de deux à cinq ans, et de 201 euros de dommages et intérêts chacun. L'AS Saint-Étienne, la Ligue de football professionnel et Saint-Étienne Métropole se sont portés parties civiles.

L'un des avocats de la défense estime que les cinq supporters qui comparaissent ce mercredi devraient être condamnés à des peines similaires. Mais selon lui, les véritables auteurs des dégradations dans le Chaudron le 29 mai 2022 ne seront eux pas condamnés, parce qu'ils n'ont pas pu être identifiés.