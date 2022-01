Violences au théâtre d'Orléans : une lourde condamnation pour un jeune militant d'extrême-droite

C'est assez rare pour le souligner. Avant de rendre son jugement ce vendredi matin, dans l'affaire de l'agression au théâtre d'Orléans, la présidente du tribunal, Elsa David, a replacé l'histoire dans son contexte et motivé sa décision. Au final, l'auteur des faits, un angevin de 25 ans, proche des milieux identitaires, est condamné à 12 mois de prison dont 8 avec un sursis probatoire de 2 ans.

Durant ce sursis, il aura obligation de se soigner, de travailler et de rembourser les victimes en dommages et intérêts. Il devra également faire 105 heures de travail d'intérêt général. D'autre part, il a interdiction de circuler près du théâtre d'Orléans, il sera également privé de ses droits civiques et civils durant 3 ans et ne pourra pas non plus se présenter à une élection durant cette période.

" C'est un jugement qui nous satisfait", une avocate des parties civiles

Pour Clémence Lemarchand, qui défendait six victimes dans ce dossier, " le tribunal a pris la pleine mesure du comportement de l'auteur des faits pendant l'enquête et aussi durant l'audience, en novembre dernier, où a il nié les faits malgré l'évidence". Mais, ce que retiennent les parties civiles, c'est surtout le sursis probatoire avec toutes ses obligations, " c'est une peine très adapté aux faits et à la personnalité de l'individu".

Clémence Le Marchand qui défend 6 personnes dans ce dossier © Radio France - Jean-Michel Nagat

Dans cette affaire, neuf personnes étaient parties civiles dont trois qui avaient blessées le soir des faits et conduites à l'hôpital d'Orléans. L'enquête n'avait pas permis d'identifier formellement les autres auteurs de l'agression. Le seul qui a été jugé, a lui toujours nié avoir été sur les lieux de l'agression le soir du 8 mai 2021, alors que son téléphone portable avait été géolocalisé. Il avait également été reconnu physiquement par des victimes. Ni lui et son avocat n'était présent ce vendredi au tribunal pour l'énoncé du jugement. Ils ont maintenant 10 jours pour faire appel.