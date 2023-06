Violences avec un tournevis à Navarrenx : l'agresseur condamné à 5 ans de prison ferme

La cour criminelle de Pau a rendu son verdict. L'ouvrier portugais qui avait frappé un homme au visage, à l'aide d'un tournevis à Navarrenx, a été condamné à 5 ans de prison ferme et 10 ans d'interdiction du territoire français. Il a été reconnu coupable de violence avec usage d'une arme ayant entraîné une mutilation. Le motard qu'il avait agressé a perdu l'usage de son œil gauche. L'avocat général avait requis 10 ans de prison ferme et une interdiction de fouler le territoire français.

Les faits ont débuté au camping Beau Rivage où Raul vivait dans un bungalow. Il s'est bagarré avec un de ses collègues, mais d'autres collègues sont intervenus pour les séparer. Il avait bu beaucoup d'alcool. Il est ensuite parti dans le village et s'en est pris à un motard qui se trouvait là. Il l'a frappé dans le dos. Le motard a tenté de se défendre avec son casque mais l'agresseur l'a de nouveau frappé au visage cette fois-ci avec un tournevis. C'est à ce moment là qu'il a senti du sang couler de son œil. Plusieurs témoins se sont succédés à la barre. Tous ont décrit la violence de la scène. "C'était pas possible de regarder la scène, il y avait du sang partout", a confié l'un deux.

Un témoignage difficile pour la victime

La victime a été entendue pendant le procès. Face à la présidente, le motard a eu du mal à s'exprimer et à revenir sur son agression. C'est seulement lorsque son avocat l'interroge qu'il commence à se livrer sur les difficultés qu'il rencontre depuis qu'il a perdu l'usage de son œil. "Du jour au lendemain tout s'est arrêté. Je ne travaille plus, je ne peux plus conduire. Je suis dépendant de ma sœur." Encore aujourd'hui la victime ne comprend pas pourquoi l'ouvrier s'est attaqué à lui. Les deux hommes ne s'étaient jamais croisés auparavant : "J'étais là au mauvais moment, c'est tout." Lorsque son avocat lui demande ce qu'il attend du procès la victime marque un silence avant de répondre : "Rien de spécial. On ne me rendra jamais ma vie d'avant".

