Violences conjugales en Auvergne : "J'étais prisonnière sous mon propre toit"

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

A 59 ans, Camille a vécu toute sa vie de famille avec un mari violent et alcoolique. Elle a supporté toutes ces années de brimades et de violences physiques pendant plus de 40 ans, le temps d'élever ses huit enfants. "j'ai rencontré mon mari à 12 ans, mon premier enfant à 16 ans. En fait, il a toujours été violent" explique Camille. "Je n'avais le droit de rien faire. J'étais à sa disposition 7 jours sur 7, 24h sur 24. Je suis resté avec lui pour les enfants. J'ai du souvent m'interposer pour éviter qu'il s'en prend à eux."

Le déclic : la grossièreté de trop

Malgré la gravité de la situation, Camille a tout supporté jusqu'au jour où "il est allé trop loin." Une grossièreté de trop qui lui a fait prendre conscience qu'elle ne "voulait plus subir" mais "réagir". Elle met trois mois à préparer son départ comme une évasion "J'étais prisonnière sous mon propre toi. "J'ai pris rendez-vous avec une dame du secours populaire, elle m'a dit comment faire." Son mari soupçonne quelque chose et lui cache le livret de famille. Peu importe, sa décision est prise. Elle déménage petit à petit des affaires dans le garage d'un ami. Peaufine ses démarches. Jusqu'au jour où elle prend enfin le taxi vers la liberté. Elle porte plainte à la gendarmerie. "J'ai été reçu par une dame gentille qui a pris le temps de m'écouter, j'avais justement un message vocal très agressif de mon mari. Ça a aidé. " Camille estime qu'elle a eu de la chance.

Une mise à l'abri par le 115

Après avoir porté plainte Camille contacte l'association d'insertion clermontoise CE CLER qui possède une trentaine de logements d'urgence. Seulement cinq sont dédiés aux femmes victimes de violences conjugales. "C'est rien" explique Fatima Aouadi, travailleuse sociale à CE CLER depuis six ans. Certaines femmes finissent par retourner chez elle car on ne peut pas accueillir leurs enfants. De plus nous ne pouvons rien faire sans passer par le 115. Les victimes de violences ne le savent pas toujours. Actuellement CE CLER gère six femmes en étroite collaboration avec l'Association Victimes Écoute Conseil 63 (AVEC63). "Nous leur offrons un accompagnement juridique, psychologique et professionnel." En 2018, l'association CE CLER à accueillie 32 personnes. Quand à Camille, elle occupe aujourd'hui un appartement qu'elle partage avec trois autres femmes. "Je suis prête aujourd'hui à me reconstruire, à trouver du boulot. J'ai repris confiance en moi. je ne regrette pas d'avoir franchi le pas."