Violences communautaires à Dijon : des renforts de police envoyés de toute la région

Une bagarre géante dans la nuit de vendredi à samedi, un homme blessé par balle samedi soir, une voiture qui fait des tonneaux aux grésilles, les tensions se sont poursuivies tout le weekend à Dijon.

Si le préfet de la Côte-d'Or Bernard Schmeltz, se garde de divulguer des éléments sur ces événements pour ne pas perturber les enquêtes en cours, le procureur de la République de Dijon, Eric Mathais, dénonçait ce lundi sur France Bleu Bourgogne, une dérive communautaire et raciste.

Dès ce dimanche 14 juin, une demi section de CRS (37 policiers) et des renforts de BAC en provenance du Doubs et de Saône-et-Loire sont venus en soutien aux services de police et de gendarmerie engagés sur le dispositif pour toute la durée de l’événement et ce, jusqu’à tard dans la nuit. Dans son communiqué, le préfet précise que ce lundi soir, un escadron de gendarmes mobiles sera déployé sur le terrain.

"J’invite chacun à conserver son sang-froid et à ne pas concourir, pas des excès de langage divers, à envenimer la situation. Les policiers et gendarmes ont fait leur devoir avec rigueur et professionnalisme dans une situation complexe." conclu Bernard Schmeltz