Violences conjugales : 1 an de prison ferme pour un Mayennais de 28 ans

L'homme a été interpellé dimanche matin à Renazé par les Gendarmes de la Compagnie de Château-Gontier. Il venait de commettre des violences sur sa compagne.

Ce jeune homme n'en était pas à ses premières violences. Cette fois, il a attrapé sa compagne par les cheveux et l'a poussée violemment contre la machine à laver. Interpellé par les Gendarmes et placé en garde à vue, il a reconnu les faits et a été déféré ce lundi matin devant le Parquet de Laval. Il a condamné à 1 an de prison ferme et a été conduit directement en prison.