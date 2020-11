Somme : l'association Agena reste mobilisée pendant le confinement pour aider les victimes de violences

C'était l'une des conséquences très graves du confinement du printemps : l'augmentation des violences conjugales. Pour éviter que ces drames se multiplient à nouveau pendant ce second confinement, les structures qui aident les victimes sont encore plus en alerte.

Au printemps dernier, lors du confinement imposé pour lutter contre le coronavirus, les appels au 3919, le numéro dédié pour signaler les violences au sein du foyer ont bondi de 400% en France.

Qu'en est-il six jours après le début du reconfinement ? Dans la Somme, les structures qui aident les victimes sont encore plus en alerte pour éviter que ces drames se multiplient à nouveau. La directrice de l'association Agena répond à France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : la France est reconfinée depuis six jours maintenant. Est-ce que vous recevez depuis plus d'appels de femmes victimes de violences ?

Gwenaël Leroy : oui on commence a constater une augmentation du nombre d'appels et de demandes de soutien sur le numéro de téléphone qui est lié à notre accueil de jour de fait un peu moins fréquenté physiquement. On voit bien le retentissement sur notre téléphone. Je n'irai pas encore jusqu'à dire que c'est une augmentation massive mais c'est vrai qu'après quelques jours, cette hausse est bien là.

Ce confinement, plus souple que le premier va t-il permettre d'alerter plus facilement sur ces violences ?

Oui je constate comme vous que c'est différent, il y a plus de services publics ouverts, les écoles restent ouvertes et ce sont autant de moyens et d'outils pour les victimes de violences d'exprimer un danger potentiel ou un besoin en tous cas auprès d'autres personnes. Le confinement est moins stricte donc il y a plus de moyens pour elles de s'extirper aussi du domicile conjugal si c'est nécessaire pour elles. Pour autant la violence conjugale fait qu'il y a une notion d'emprise qu'il ne faut pas oublier donc même dans ce contexte particulier les violences continuent comme avant voire même s'amplifient donc en cas de danger il n'y a qu'un seul numéro, le 17. Et puis pour toute sorte de demandes, d'aide pour quitter le domicile il y a des numéros locaux mais en cas d'urgence il faut avoir absolument en tête le 17.

Quel est le dispositif mis en place par Agena pour permettre aux femmes de signaler des violences ?

Agena garde toutes ses actions, de l'hébergement à l'écoute en passant par l'accompagnement psychologique. Les victimes peuvent quitter le domicile sans attestation dérogatoire. En cas de besoin d'hébergement d'urgence il faut passer par le numéro 115 la plateforme nationale à ses réponses locales donc il ne faut pas hésiter à composer ce numéro pour accéder aux services d'Agena. L'accueil de jour reste ouvert en direction des victimes de violences même si effectivement on ajuste en fonction du confinement, par téléphone au 03 22 52 09 52, par visio ou bien physiquement. Tous nos autres services sont également ouverts comme la crèche les Marmousets pour les femmes qui ont besoin d'un mode de garde en cette période particulière, il nous reste quelques places donc il ne faut pas hésiter.

Vous ne renouvelez pas pour l'instant la permanence ouverte au printemps dans un centre commercial d'Amiens. Pourquoi ?

La première expérience a démontré, en tous cas sur Amiens qu'il y avait eu très très peu de fréquentation alors nous avons eu quand même une ou deux victimes qui se sont présentées donc ce n'était pas vain. S'il faut le renouveler je pense qu'il faudrait le faire dans tous les centres commerciaux pour qu'il y ait un véritable impact.

Vous comptez davantage par exemple sur les dispositifs d'alerte dans les pharmacies ? Est-ce que cela est mis en place ?

Oui et je pense que c'est une très bonne initiative du premier confinement qu'il faut maintenir au delà même de ce confinement. Les pharmacies sont partout dans le département et également en zones rurales. Ce sont des points d'alerte de proximité.

La Somme va très prochainement bénéficier de bracelets anti rapprochement, qui géolocalise un auteur de violence et le signale s'il entre dans un périmètre autour de la victime. Est-ce que c'est un bon outil ?

C'est une très bonne nouvelle, c'est un outil complémentaire qui vient s'ajouter à la palette que nous avons pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. C'était attendu et donc bienvenu.