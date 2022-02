Violences conjugales : 34 téléphones grave danger attribués par le tribunal de Brest en 2021

En un an, le tribunal de Brest a octroyé près de trois fois plus de téléphones grave danger aux victimes de violences conjugales.

Davantage de téléphones grave danger pour les victimes de violences conjugales : le tribunal correctionnel de Brest en a octroyé 34 l'an dernier, contre 12 l'année précédente. 26 victimes l'ont obtenu pour la première fois, 8 pour un renouvellement. C'est près de trois fois plus en un an. Cet appareil comporte une touche qui appelle directement le service de téléassistance, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au bout du fil, la plate-forme évalue la situation et peut demander l'intervention immédiate de la police ou de la gendarmerie. Le téléphone est géo-localisé.

Dans le même temps, trois auteurs de violences ont été équipés de bracelets anti-rapprochement. Ce dispositif permet de géolocaliser la personne et déclencher le système d'alerte s'il s'approche de la victime. L'auteur de violence est alors contacté par une plate-forme de téléassistance. S'il ne répond pas ou continue dans la direction, les forces de l'ordre sont appelées.

428 affaires de violences intra-familiales ont été poursuivies par le le tribunal correctionnel de Brest en 2021.