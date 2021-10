Violences conjugales : à Belfort, la difficile mise en place du bracelet anti-rapprochement

Les bracelets anti-rapprochement (BAR), dispositif de protections des femmes victimes de violences conjugales, sont disponibles dans la juridiction de Belfort depuis le 8 mars 2021. En sept mois de déploiement, il n'a été appliqué que dans deux affaires, et selon les premiers retours des associations, il présente quelques failles.

Des alertes intempestives

Le fonctionnement de ces bracelets anti-rapprochements est simple : le bracelet est installé à la cheville de l'auteur des violences, et un émetteur, sorte de gros téléphone portable, est fourni à la victime. Si jamais l'auteur entre dans le périmètre défini autour de la victime, entre 1 et 10 kilomètres, une alerte se déclenche. Les forces de l'ordre interviennent alors pour mettre en sécurité la victime, et interpeller le mis en cause. Cependant, ce système présente plusieurs défauts, notamment dans une zone aussi restreinte que la ville de Belfort.

Si la victime et l'auteur habitent à proximité, ou même à un bout et l'autre de la ville, cela va très vite sonner - Romain Bonnot, directeur de l'association France Victimes dans le Nord Franche-Comté

Des alertes intempestives qui peuvent perturber la victime, et aller à l'encontre de l'objectif initial du dispositif. Pour éviter de telles situations, des dérogations peuvent être attribuées, avec des jours et horaires de passages fixes. Par exemple, le porteur du dispositif pourra traverser la ville le matin pour aller sur son lieu de travail sans déclencher l'alerte.

Par ailleurs, les BAR présentent une autre faille, ils sont entièrement dépendants du réseau pour la géolocalisation. Il est donc impossible de les utiliser dans une zone blanche.

Un moyen de rassurer les victimes

Le système des bracelets anti-rapprochements est tout de même salué par les associations belfortaines. Pour Elise Wieder-Patin de l'association Solidarité Femmes 90 : "Les victimes de violences peuvent être dans une formes d'hyper vigilance au quotidien quand elles n'ont pas cette sécurité-là. Dès qu'elles sont dans la rue, dès qu'il y a des bruits de pas derrière elles, elles sont en permanence en alerte. Le bracelet cela permet de les sécuriser", explique-t-elle.

Depuis son lancement, à l'issue du Grenelle des violences conjugales en 2019, le BAR a a été appliqué dans au moins 341 affaires dans toute la France annonçait Marlène Schiappa en septembre 2021.

