Violences conjugales : à Besançon, un homme de 32 ans gifle puis tente d'étrangler sa femme

La dispute s'est déroulée sur double fond de confinement et de séparation entre le couple

C'était la dispute de trop, la double lame pour un couple du quartier de Palente, à Besançon. Samedi, vers 11h15, une querelle éclate entre un entrepreneur roumain de 32 ans et sa femme, de nationalité française et d'origine roumaine, âgée de 30 ans. Le ton monte entre le couple, en instance de séparation puis l'homme se saisit d'un couteau qu'il brandit sous les yeux de sa conjointe et de leur 6 enfants en bas-âge.

La femme et leurs 6 enfants le supplient de poser la lame. "Ça criait de partout", raconte le commandant Rachid Benazrine, adjoint du directeur départemental de la sécurité publique dans le Doubs. "L'homme a eu du mal supporter le confinement et le fait de rester avec sa femme avec laquelle il est en instance de séparation", précise-t-il.

Dans la foulée, une nouvelle dispute éclate et le suspect s'approche de sa femme, la gifle puis tente de l'étrangler. Il prend une nouvelle fois le couteau et la pousse violemment contre un meuble. Ensuite, il lui maintient la tête de force et lui coupe les cheveux avec la lame. Quelques minutes après la police arrive pour arrêter l'homme, ce qu'il refuse catégoriquement.

Une arrestation houleuse

Des négociations s'engagent entre l'homme et les gardiens de la paix pour qu'il se rende. C'est à ce moment que le frère du suspect s'interpose pour éviter l'arrestation. Les négociations continuent entre la police et l'homme de 32 ans. Quelques minutes plus tard, l'entrepreneur est arrêté par la police puis emmené au commissariat de Besançon. Il est admis en garde à vue vers 11h55.

Sa femme n'a aucun jour d'ITT (Incapacité Temporaire de Travail) et "minimise la portée des faits" rapporte le commandant Rachid Benazrine. L'homme de 32 ans doit rester en garde à vue au commissariat de Besançon jusqu'à lundi matin avant de passer devant le parquet, le même jour pour des "faits de violences".