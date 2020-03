Violences conjugales : à Bourges, 10 mois de prison ferme pour le mari violent

Mercredi, une femme de 38 ans s'était jetée du premier étage pour échapper aux coups de son mari. L'homme a été jugé ce vendredi et écope de 28 mois de prison au total, dont 10 fermes.

C'est une voisine qui avait alerté la police de Bourges, mercredi 4 mars. Vers 14 heures, une femme de 38 ans avait sauté par la fenêtre du premier étage pour échapper à la violence de son mari, âgé de 42 ans. En sautant, elle s'était blessée et s'était vu prescrire 62 jours d'ITT, interruption totale de travail.

De la prison, puis du sursis avec mise à l'épreuve et obligation de soins

Arrêté immédiatement et placé en garde-à-vue, l'agresseur de la victime a été présenté devant un juge, ce vendredi. Il écope de 28 mois de prison, dont 10 mois fermes avec mandat de dépôt (c'est-à-dire que sa détention prend effet immédiatement, il reste en prison) et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve et obligation de soins. L'homme n'avait jamais été condamné par le passé.

Pour lutter contre les violences conjugales, un numéro vert a été mis en place : le 39 19. La plateforme est ouverte de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés. Il ne s'agit pas d'un numéro de secours : en cas d'urgence ou de danger imminent, appelez le 17 ou le 15.