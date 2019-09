Violences conjugales à Gien : la victime a cent jours d'ITT, le conjoint condamné à un an de prison ferme

Un homme de 53 ans a été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel de Montargis à un an de prison ferme, avec mandat de dépôt, pour violences habituelles sur conjoint. Sa compagne, couverte de bleus, a cent jours d'ITT (incapacité totale de travail). Elle a été frappée de nombreuses fois.

Montargis, France

Cet homme de 53 ans, viticulteur à Gien, a été incarcéré directement après l'audience de comparution immédiate ce mercredi après-midi. Le tribunal correctionnel de Montargis l'a condamné pour violences habituelles sur conjoint, à deux ans de prison, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, assorti d'un mandat de dépôt. Il a également interdiction de paraître à Gien et d'entrer en contact avec sa victime.

Il a été condamné pour avoir frappé à de nombreuses reprises sa compagne de 36 ans, avec laquelle il est pacsé. Les faits se sont déroulés entre janvier et juin 2019, à Gien (Loiret), où le couple était installé. En fait, ils vivaient dans deux appartements séparés, situés l'un en face de l'autre, "dans un contexte d'alcool et de drogue".

De très nombreux faits de violences

Vingt-cinq faits de violences ont été recensés, principalement des coups de poing et coups de pied. Mais il y a aussi eu une tentative d'étranglement, et un épisode durant lequel la jeune femme a sauté par la fenêtre pour échapper à son conjoint.

100 jours d'ITT !

La victime a cent jours d'ITT (incapacité totale de travail), un constat établi fin août (alors que les violences étaient terminées depuis deux mois donc) par une unité médico-judiciaire et qui démontre l'importance des violences subies.

La victime couverte de "bleus"

Cette femme était "couverte de bleus" et avait porté fini par porter plainte contre son conjoint, le 21 juin dernier. Après enquête de gendarmerie, ce dernier a passé 48h en garde à vue en début de semaine, avant d'être jugé ce mercredi. Lors de l'audience, le parquet de Montargis avait requis une condamnation encore plus lourde, à savoir quatre ans de prison, dont trois ans ferme.

La crèche, dans laquelle était accueilli leur enfant de trois ans, avait également effectué un signalement auprès des gendarmes. Leur petite-fille de trois ans et demi, fin juin, a en effet raconté, au détour d'une conversation, qu'"un monsieur tapait sa maman et l'étranglait". La fillette a été, depuis, placée au sein des services sociaux.

A l'audience, la jeune femme a affirmé qu'elle était elle aussi "responsable de la situation" : "je n'aurais pas dû retourner le voir après les épisodes de violences, mais je l'aimais". "Le juge ainsi que la représentante du parquet lui ont expliqué qu'elle était la victime et qu'elle était "sous l'emprise de cet homme violent."