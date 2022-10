Violences conjugales : à Grenoble, "la justice se met en marche pour donner des réponses rapides"

C'est un procès emblématique des violences conjugales qui s'ouvre, ce mardi 26 octobre, au tribunal de Grenoble. Un homme est jugé devant une cour criminelle pour ces accusations de viols conjugaux. Son ex-femme l'accuse de rapports forcés pendant 14 ans. Une affaire qui, sans doute, ne serait pas arrivée devant les tribunaux il y a quelques années. "C'est l'aboutissement d'un processus judiciaire", se félicite sur France Bleu Isère Yann Jomier, vice-procureur au parquet de Grenoble et responsable du service famille.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Le fait que cette affaire se retrouve devant les tribunaux est-elle emblématique de la meilleure prise en compte des violences conjugales ?

Yann Jomier : Il est certain qu'une affaire de cette nature qui se retrouve devant une cour criminelle, c'est l'aboutissement d'un processus judiciaire et cela permet, peut être, de mettre davantage en lumière la problématique de ces violences et de ces viols, en l'occurrence, qui opèrent dans l'intime des familles et dans l'intime du fonctionnement conjugal.

C'est rare encore que ces affaires là aillent jusque devant les tribunaux ?

S'agissant des viols conjugaux, c'est effectivement une problématique compliquée sur le plan de la dénonciation des faits. Compliquée aussi pour les femmes victimes de ces agissements, mais qui est aussi difficile sur le plan de l'enquête, de l'instruction parce que l'on est dans le champ de l'intime. On est dans un domaine où les preuves sont difficiles à rassembler et les éléments qui permettent à une personne d'être déclarée coupable, accusée, ne sont pas très simples à rassembler.

Pourquoi est-ce encore aussi difficile pour des femmes d'aller devant la justice dans ces affaires là ?

La difficulté, je pense, vient de loin. Elle vient de notre histoire, d'un équilibre dans la société que l'on voit évoluer progressivement et qui permet aujourd'hui, peut être, de libérer la parole. C'est aussi difficile pour les personnes qui sont victimes, parce que le dépôt de plainte, le fait de pousser la porte d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie, c'est pour elles - j'en suis persuadé - un bouleversement dans leur vie. Un bouleversement qui vient poser des tas de questions : la question de leur relation à cet individu qui est leur agresseur, mais également la question de la relation avec ses enfants. Il y a l'aspect économique - où vais-je vivre ce soir ?", "qu'est ce qu'il va se passer ?", etc... - et puis quel est le regard qui va être porté sur moi, par mon environnement, par ma propre famille, par mes propres enfants ?

Et puis, il faut avoir le courage de se lancer dans une procédure qui est souvent longue...

Alors la procédure peut être longue, je le sais. Je mettrais une nuance cependant entre ce qui est du domaine du viol, qui nécessite une information judiciaire qui va prendre du temps, et le domaine des violences conjugales pour lequel la justice, globalement, se met en marche pour avoir des réponses beaucoup plus rapides, éventuellement même très rapides en fonction des situations. Puisque pour un certain nombre de personnes que le parquet considère comme auteurs de violences conjugales, la comparution immédiate est un moyen de poursuite qui peut arriver vite.

A quel point aussi la réorganisation du parquet à Grenoble joue également dans la prise en compte des violences conjugales ? Vous vous êtes réorganisés pour mieux les prendre en compte ?

Le parquet s'est réorganisé, notamment en créant un service famille, qui vise à donner une réponse plus adaptée aux situations rencontrées. C'est-à-dire prendre en compte plus finement les situations individuelles de telles femmes, victimes de telles personnes, dans telles familles et de pouvoir donc apporter une réponse qui prenne en compte la personne victime, mais aussi son environnement et particulièrement les enfants, qu'ils puissent être intégrés dans le raisonnement et le dispositif judiciaire que l'on va mettre en place. Les études le montrent et c'est maintenant communément admis : un enfant qui est victime, spectateur ou témoin de violences sur sa maman par exemple, a un préjudice qui est du même ordre que s'il était victime de violence lui-même.