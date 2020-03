Une affaire de violences conjugales à Metz en plein confinement contre le coronavirus. Mercredi,dans le quartier de Plantières, une habitante a alerté la police en attendant régulièrement sa voisine hurler et ses enfants pleurer.

La brigade des violences conjugales du commissariat de Metz s'est rendue sur place et a constaté effectivement des faits de violences sur une mère de famille de 5 enfants de 1 à 10 ans, la victime est âgée de 33 ans.

Son conjoint de 36 ans a été interpellé ce vendredi. Selon les 1ers éléments de l'enquête, il aurait également frappé ses 2 plus jeunes enfants de 1 et 3 ans. Les 3 plus grands ne vivent pas avec le couple mais chez leurs grand-parents.

L'homme va passer le week-end en prison dans l'attente de son jugement. La mère et les enfants ont été pris en charge par les services sociaux, précise la police.