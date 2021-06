Donnez-nous les moyens de lutter contre les violences conjugales. C'est ce que réclament dans un communiqué commun les cinq procureurs de Franche-Comté, quand la justice est accusée d'être "trop lente et trop laxiste" par les syndicats de police.

Violences conjugales : "A moyens constants, on est dépassés" estime Etienne Manteaux, procureur de Besançon

Trop lente, la justice en matière de violences conjugales ? Non, répond Etienne Manteaux le procureur de la République de Besançon qui était l'invité de France Bleu Besançon ce mardi matin. "La justice peut être extrêmement rapide. A l'audience hier nous jugions des faits de violences conjugales qui se sont déroulés ce week-end, l'auteur a été _condamné à trois ans de prison ferme_", rappelle-t-il avec fermeté.

Pour le patron du parquet sur la juridiction de Besançon, qui dit comprendre l'attente des familles et souligne dans le même temps la demande qui est faite de limiter les peines d'emprisonnement, l'essentiel du problème est ailleurs. "On arrive à traiter efficacement le haut du spectre, les violences les plus graves. La difficulté tient à la masse de procédures que nous avons à traiter", estime Etienne Manteaux.

Une hausse de 25% des violences conjugales chaque année depuis 5 ans

"Depuis cinq ans, c'est 25% de violences conjugales de plus chaque année que les policiers et les gendarmes reçoivent. Cela ne traduit pas une augmentation des faits mais que la parole s'est libérée, et c'est une excellente chose", estime encore le procureur de la République de Besançon.

"Mais face à cet afflux, à moyens constants, nous sommes dépassés", constate aussi le signataire du communiqué commun rédigé par les cinq procureurs de la République de Franche-Comté. Pour Etienne Manteaux, c'est simple, comme pour lutter contre la petite délinquance, il faudrait dans la région "au minimum trois assistants spécialisés pour mieux lutter contre ce fléau des violences conjugales."

Lundi 7 juin, après une série brutale de féminicides, des procureurs de toute la France, dont ceux de Belfort, Montbéliard et Vesoul ont dénoncé dans un communiqué le manque de moyens alloués à la lutte contre les violences conjugales.

L'intégralité de l'interview d'Etienne Manteaux est à retrouver ici.