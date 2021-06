Violences conjugales : "A-t-on les moyens de faire ce qui doit être fait ?" s'interroge la procureure de Caen

Des procureurs de la République tirent le signal d'alarme. Ils assurent manquer de moyens pour lutter contre les violences conjugales. C'est pour cela que certains sont sortis de leur réserve pour interpeller la société et le ministère de la justice. Une façon aussi d'exprimer un ras-le-bol des mises en cause régulières de l'institution judiciaire quand des féminicides surviennent dans le pays. Amélie Cladière, procureure de la République de Caen, fait partie de ces magistrats qui montent au créneau. Elle s'en est expliquée ce jeudi matin sur France Bleu Normandie.

Les procureurs de la République en ont-ils marre d'être pointés du doigt ?

"C'est plutôt que l'on subit tous la situation. Et évidemment, les procureurs, quand ils échangent entre eux, finissent par avoir l'impression que la réponse à la situation est en décalage avec ce qui est nécessaire, avec ce qui serait utile. Il faut évidemment, à chaque fois qu'on est confronté à un drame, se reposer la question de savoir comment ça a pu arriver. Relire ce qui s'est produit avant et essayer d'en tirer des enseignements. Mais si on s'en tient là, qu'est ce qui se passe ? On a une inspection, des vérifications, bien sûr. Ensuite, on a des instructions qui nous viennent de l'administration centrale et c'est bien normal. Pour dire "faites attention à ça", "il faut faire plus comme si", etc. Mais on en est bien conscient en réalité. On a l'impression que l'on s'arrête là. Alors que bien sûr, tout ça, c'est très utile. Mais qu'est ce qu'on fait ? Est ce qu'on a les moyens de faire ce qui doit être fait ? Et c'est cette question là que beaucoup d'entre nous avait envie de poser de manière ouverte plutôt que de se la poser entre nous."

Cela veut dire qu'il vous faut plus de personnel dans votre équipe au parquet pour gérer ces affaires de violences conjugales ?

"Oui, notamment. Sans oublier le greffe. Parce que si on est plus de magistrats mais pas plus de greffiers, on n'arrivera pas à grand chose. Vous voyez, là, nous avons chacun désigné dans nos parquets et j'ai désigné à Caen un magistrat référent pour tout ce qui est violences conjugales, tout ce qui est suivi des victimes, suivi des procédures, mises en place, des dispositifs de protection, etc. C'est quelqu'un qui est très motivé. Simplement, cela ne peut pas être sa seule charge parce que c'est un parquet qui a plein d'autres missions. Donc j'essaye de lui dessiner un périmètre d'action qui lui laisse du temps pour cette mission là qui est importante mais qui demande de plus en plus de temps, de plus en plus de vigilance. Les sollicitations nous viennent de partout. On nous signalent aussi des situations qui sont à la marge, qui peuvent poser problème, qu'il faut évaluer. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Et tout cela finalement, ça revient sur le parquet et on se dit mais on ne va pas pouvoir. Et donc, il faut plus de monde."

Vous avez donné des consignes spécifiques aux policiers et aux gendarmes ? Vous êtes tout de suite mise au courant dès qu'il y a un signalement ?

"On est tout de suite mis au courant mais ce n'est pas ça qui va résoudre la question. J'ai fait passer des instructions pour la meilleure prise en compte. Ils le savent déjà mais il faut constamment le rappeler pour qu'il y ait les meilleures conditions d'accueil, d'écoute. La prise en compte aussi des personnes qui signalent mais sans signaler, qui disent des choses, qui font des allusions, qui ne veulent pas vraiment déposer plainte. Ou alors l'entourage qui signale. Donc des instructions pour une meilleure prise en compte. Et ensuite, bien sûr, dérouler une enquête pénale puisque c'est quand même le but : mettre en évidence des infractions pénales. Sinon, on n'ira nulle part.

Donc, tout un dispositif qui doit être déroulé, mais pas seulement. Parce qu'une fois qu'on a obtenu une décision pénale, il faut la faire appliquer. Il faut surveiller qu'elle s'applique. Il faut vérifier qu'on est bien en respect des interdictions, en respect des obligations et il faut pouvoir réagir à la moindre violation de ces interdictions. Là encore, le parquet doit être vigilant, doit l'être toujours plus. Et on ne doit pas laisser passer la moindre violation des interdictions des obligations judiciaires. C'est tout un processus, depuis le tout premier accueil d'une personne pouvant être victime jusqu'à l'accompagnement total et vigilant de la décision pénale."

Le premier bracelet anti-rapprochement vient juste d'être posé par les services de l'administration pénitentiaire à Caen...

"Oui. Le tribunal correctionnel a ordonné la semaine dernière, à titre de peine complémentaire, la pose d'un bracelet anti-rapprochement. C'est la première fois que ce dispositif était utilisé par le juge pénal. Et il a été posé vendredi 4 juin. Le dispositif ayant été remis à la victime la veille puisque techniquement, il faut qu'il soit délivré avant qu'on puisse poser le bracelet sur la personne condamnée."

Des "téléphones grand danger" sont aussi utilisés ?

"Actuellement, il y en a quatre en fonctionnement. Un cinquième doit être remis cette semaine. Le "téléphone grand danger" est relié à un service de surveillance. C'est une possibilité pour la victime d'appeler au secours en direction du service de surveillance qui se chargera d'alerter les services de police ou de gendarmerie."