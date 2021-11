Violences conjugales à Toulouse : elle s'enfuit par le balcon, les deux enfants laissés seuls

À quelques jours de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et alros que le ministère de l'Intérieur nous apprend que près de 160.000 personnes ont été victimes de violences conjugales en 2020, un Toulousain s'est hélas illustré dans le domaine.

Il s'enfuit avant l'arrivée de la police

Samedi soir, dans le quartier des Trois-Cocus aux Izards, une femme d'une trentaine d'années appelle la police vers minuit de demi. Apeurée, elle explique avoir été frappée par son conjoint, qu'il a tenté de l'étrangler et l'a menacée avec un couteau. Elle a pris la fuite par le balcon, laissant son compagnon seul avec leurs deux enfants en bas âge. La mère de famille a trouvé refuge chez sa sœur.

Comprenant que sa compagne a contacté les forces de l'ordre, le mari violent prend la poudre d'escampette à son tour, laissant les deux petits à leur sort dans l'appartement. La mère revient chez elle, accompagnée de sa sœur lorsque les effectifs de police débarquent. Le conjoint refait surface, il finit par rentrer chez lui, et les policiers l'interpellent.

Eloignement immédiat

Il s'agit d'un homme de 32 ans, inconnu des services de police et de la justice. Placé en garde-à-vue, il nie d'abord les faits avant de les reconnaitre partiellement. Il est déféré dans la journée de dimanche et sera jugé ultérieurement. En attendant, il est placé sous contrôle judiciaire et fait l'objet d'une procédure d'éloignement.

La jeune femme a obtenu quant à elle deux jours d'ITT. En 2020 en France, 102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou leur ex.