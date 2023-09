Violences conjugales : au tribunal de Libourne, "on souhaite tendre" vers un regroupement des procès

Ils s'empilent dans les bureaux du tribunal correctionnel de Libourne : les dossiers pour violences conjugales . Alors que 357 procédures ont été traitées en 2022, le parquet en recense déjà 256 entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. La vice-procureure Clémence Meyer explique qu'à terme, l'objectif serait de tendre vers des audiences dédiées, notamment pour harmoniser les décisions de justice .

France Bleu Gironde : En quoi serait-ce intéressant de regrouper les procès pour violences conjugales tout au long de l'année ?

Clémence Meyer : L'intérêt du regroupement de ces dossiers, c'est avant tout une question de prise en compte des victimes, de faire en sorte qu'ils ne soient pas jugés au milieu d'autres qui n'ont rien à voir. Ça permet aussi d'harmoniser les décisions de justice, que les magistrats qui président ces audiences soient davantage spécialisés et sensibilisés à l'ensemble des dispositifs de protection des victimes et de prise en charge des auteurs. Cela permet également de faire en sorte que les victimes se sentent davantage écoutées.

Mais pour l'instant, ce n'est pas encore une politique globale ?

Non, car le volume d'activité juridictionnelle au tribunal de Libourne ne nous permet pas pour l'instant de dédier des audiences exclusivement aux violences conjugales, même si des réflexions sont cours. Nous le faisons pendant l'été puisque nous avons moins d'audiences et parce qu'on fait aussi le choix de différer le jugement des autres dossiers au mois de septembre. Mais les violences conjugales restent une politique pénale prioritaire du parquet.

Vous avez en tout cas le sentiment que les besoins sont là ?

Très clairement, c'est un contentieux qui est en nette augmentation depuis plusieurs années : la parole des victimes se libère, il y a beaucoup plus de dépôts de plainte et beaucoup plus de procédures engagées pour ce type de dossiers. Il y a également un traitement judiciaire qui, ces dernières années, est beaucoup plus systématisé dès lors que les faits sont suffisamment établis, ce qui explique effectivement un volume d'activité plus important.

La fin des violences conjugales, c'est possible d'après vous ?

Je ne sais pas. Mais il faut continuer le travail essentiel de partenariat avec l'ensemble des acteurs. Il y a la gendarmerie et la justice pour traiter les procédures, mais il y a aussi tout un travail à mener sur le plan de la santé, de l'éducation, de la prévention. C'est d'ailleurs ce que fait le parquet, au-delà du traitement purement judiciaire, en orientant notamment les victimes vers des associations d'aide. Donc on essaie d'avoir un travail le plus coordonné possible pour permettre une prise en charge globale de ce phénomène.