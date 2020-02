Violences conjugales : augmentation des dossiers au parquet de Dax, mais à moyens constants

Dax, France

Le tribunal judiciaire de Dax a dressé le bilan de son activité en 2019, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée. Sur le plan pénal, l'année 2019 a été marquée par une hausse significative des procédures traitées par le parquet. Une forte augmentation due notamment à une prise de conscience générale sur les violences conjugales.

L'an dernier, 1.256 dossiers de plus qu'en 2018 sont arrivés sur le bureau du Procureur. Au total, 14. 436 dossiers soit une hausse de 10% sur un an. Plus de gardes à vue également : 662 en 2019 (+6%) dont 120 se sont terminées avec un passage devant la justice, 65% de plus qu'en 2018.

Au delà des chiffres, les histoires

Lors de son discours, le Procureur retient un dossier récemment traité par la police de Dax, symptomatique de l'époque. Une femme appelle la police et évoque des violences conjugales, puis elle se rétracte, refuse de porter plainte et de faire constater ses blessures. Qu'importe la justice a poursuivi et condamné l'auteur à de la prison ferme. Il y a 10 ans on aurait sans doute classé sans suite explique le Procureur de la République de Dax, "c'est dire si les mentalités, si nos mentalités, ont radicalement changé sur ce sujet sensible"

Rodolphe Jarry poursuit : "Année après année et peut-être plus encore depuis le Grenelle de la lutte contre les violences conjugales, intervenu en septembre dernier, il y a une prise de conscience de l'ensemble des acteurs : associatif, service enquêteur, parquet. Aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où _les violences conjugales ne donnent lieu qu'à une réponse pénale ferme_. Quand bien même l'auteur des violences conjugales aurait un casier vierge, nous sommes à chaque fois sur une réponse haute dans le spectre de la réponse pénale, parce que cela permet l’éloignement du conjoint violent."

Hausse des dossiers à moyens constants

Florence Bouvier, la présidente du tribunal judiciaire de Dax, se félicite de cette politique de fermeté envers les auteurs de violences conjugales. Mais, elle relève aussi le manque de moyens. Face à l'augmentation des dossiers traités, il n'y a pas plus de magistrats : "À moyens constants, les magistrats ne peuvent pas se dédoubler. S'ils passent plus de temps sur les violences conjugales, _ce temps là il n'est pas utilisé pour traiter les affaires civiles_, comme des bailleurs qui ne sont plus payés, des maisons qui s'écroulent, des dépôts de déchets sauvages non sanctionnés... des affaires aussi très importantes et qui du coup sont traitées dans des délais qui augmentent malheureusement au tribunal judiciaire de Dax."

"On se réorganise. Sur certains contentieux,nous faisons plus d'alternatives aux poursuites et réserver la réponse pénale ferme à des contentieux qui nous apparaissent prioritaires et la lutte contre les violences conjugales en est un", rajoute Rodolphe Jarry.