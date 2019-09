Violences conjugales : cinq semaines pour voir un psychologue

Bourges, France

Des Grenelle des violences conjugales qui se sont tenues dans tous les départements pour faire remonter des propositions de terrain à Paris... Une jeune femme d'une trentaine d'années y a participé à Bourges. On l'appellera Anne (prénom d'emprunt). Elle a quitté son conjoint il y a quelques jours, avec son fils de 15 mois. Anne vivait un véritable enfermement psychologique. Il lui a fallu de longs mois pour trouver la force de partir : " Le déclic, ça a été une menace de mort. Comme il a une arme, j'ai vraiment eu peur, nous confie la jeune femme, des sanglots dans la voix. Je suis partie de nuit, avec mon fils. C'est le genre de personne qui crée le vide autour de vous et vous rabaisse constamment. Il ne voulait pas que je travaille pour mieux asseoir sa domination. Heureusement que j'ai pu garder le contact avec mes parents et une amie. "

Joël Garrigue, procureur de la république à Bourges et Catherine Ferrier, préfète du Cher. © Radio France - Michel Benoit

Dans le Cher, on constate en moyenne un peu plus de deux faits nouveaux chaque jour. Aucun féminicide depuis le début de l'année. La prise en charge fonctionne relativement bien, mais il y a évidemment des améliorations possibles. Les partenaires du dispositif pointent notamment une difficulté dans le Cher : le manque de psychologues pour aider les femmes à se libérer. C'est très long pour avoir un rendez-vous : " On est à cinq semaines d'attente pour avoir un créneau disponible détaille Lucie Esperon, psychologue au relais enfance et famille de Bourges. On essaie évidemment de trouver des solutions en cas d'urgence mais cela devient très compliqué." Et la victime peut entre temps renoncer... La préfète du Cher veut également faire remonter une proposition bien concrète à Paris : " Les consultations de psychologue, en dehors d'injonction thérapeutique que le procureur pourrait donner dans le cadre judiciaire, ne sont pas remboursées, regrette Catherine Ferrier. Et là, on est bien sur un problème de psychologie immédiate, comportementale. Donc, on va faire remonter cette proposition, évidemment."

Les violences conjugales ont augmenté de 25 % en un an dans le Cher. Les faits sont beaucoup moins passés sous silence. © Radio France - Michel Benoit

Autre manque à Bourges : il n'y a pas de médecin légiste à l'hôpital pour voir les victimes. Cela complique les choses, reconnait le procureur de la République, Joël Garrigue : " C'est une véritable difficulté que de demander à des victimes de se rendre à Tours, à l'institut médico-légal pour évaluer leurs blessures. C'est cette évaluation qui permettra d'enclencher la bonne procédure qui peut varier en fonction de la gravité de ces blessures." Un projet de création d'unité d'accueil médico-judiciaire au centre hospitalier de Bourges peine également à aboutir depuis plusieurs années. Pas de quoi décourager les participants à ce Grenelle des violences conjugales de Bourges. Des idées concrètes ont été avancées : par exemple, prévenir la victime que l'auteur des violences va sortir de prison ou bénéficier d'une permission de sortie. Cela lui permettrait de ne pas s'exposer aux représailles toujours possibles. Garantir l'anonymat d'une personne qui dénoncerait un fait. Créer des groupes de parole avec d'anciennes victimes mais aussi d'anciens auteurs de violences, mieux associer les médecins généralistes et les enseignants à la détection, développer les places d'hébergement en milieu rural... Le réseau dans le Cher fonctionne plutôt bien. Depuis janvier, le procureur ouvre des procédures même si la victime refuse de porter plainte. C'est encore assez rare en France. La préfète incite même les maires à changer de discours lors des mariages pour expliquer aux hommes, que leur future femme, ne sera jamais leur possession.