Violences conjugales : coup de gueule du procureur de Rodez qui demande plus de moyens

Après la récente controverse sur le suivi judiciaire des auteurs de violences conjugales et les attaques de certains syndicats policiers et responsables politiques contre l’institution judiciaire, les procureurs partout en France répondent. Et c’est le cas de celui de Rodez qui monte officiellement au créneau dans un texte communiqué à la presse. Olivier Naboulet y rappelle que la lutte contre les violences conjugales est une des priorités majeures des procureurs de la République. Mais pas que, insiste le magistrat.

"Il faut rappeler que la lutte contre les violences dans le couple passe par la prise en charge collective de cette délinquance très particulière, de la prévention jusqu’aux poursuites pénales et à l’exécution de la peine, en passant par les phases du recueil et du traitement de la plainte et de l’enquête pénale. Ce travail implique la mobilisation des enquêteurs, des magistrats, des conseillers d’insertion et de probation, mais aussi des avocats, des associations d’aide aux victimes ou d’information, des professionnels et structures de soins, et des collectivités territoriales."

Alors pointer du doigt les procureurs lui semble illusoire. "L’on semble aujourd’hui principalement vouloir y trouver à tout prix une responsabilité de l’autorité judiciaire sur fond de dysfonctionnements et défaillances du système, comme si le fantasme d'une société sans meurtre et sans violences était possible."

Dix circulaires de politique pénale sur les violences conjugales

Mais surtout Olivier Naboulet pose très clairement la question des moyens. "Nous avons reçu pas moins de 10 circulaires de politique pénale dans ce domaine depuis le début de l’année, toutes parfaitement légitimes dans leurs objectifs, mais qui reposent pour l’essentiel sur les parquets. Pour les mettre en œuvre, et ainsi renforcer nos actions dans ce domaine qui constitue un enjeu essentiel, il nous faut des moyens supplémentaires. La lutte contre les violences conjugales ne se décrète pas seulement, elle se co-construit." Le procureur de la République de Rodez qui en profite pour demander un cinquième poste de magistrat pour le département qui est très largement sous doté si on le compare aux départements de même taille.

à lire aussi Des procureurs dénoncent le manque de moyens alloués à la lutte contre les violences conjugales

Ce communiqué du procureur de Rodez relaie un appel de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR), repris par les procureurs des parquets de Bayonne, Béthune ou encore Lorient, Dijon et Senlis, dans des communiqués distincts.