Violences conjugales, délinquance routière, lutte anti-stups : priorités de la nouvelle procureure de Laval

Originaire de l'Orne, Anne-Lyse Jarthon, âgée de 41 ans, a été nommée procureure de la République de Laval. Cette magistrate, qui a notamment travaillé au ministère de la Justice et au parquet de Rennes, a été officiellement installée ce vendredi matin, succédant à ce poste à Céline Maigné qui est devenue avocate générale près la cour d'appel de Rouen.

"Je suis très heureuse de rejoindre le tribunal de Laval et j’éprouve depuis mon arrivée au 1er septembre une vraie satisfaction professionnelle d’exercer pour la première fois des fonctions de procureure de la République", discours d'Anne-Lyse Jarthon

Anne-Lyse Jarthon a décidé de mettre ses pas dans ceux de sa prédécesseure : "je vais prolonger les grandes orientations de sa politique pénale" a-t-elle déclaré, ciblant trois sujets sur lesquels elle entend se montrer intraitable à cause, selon la procureure, d'une problématique "assez classique d'addictions, alcool et stupéfiants".

Les violences conjugales et intrafamiliales, la lutte antis-stups et la délinquance routière seront ses priorités, "dans cette perspective, trois sujets vont retenir mon attention à brève échéance que sont la situation de la médecine légale, l’aide et le suivi des victimes et le rapprochement de la justice et du justiciable" a précisé Anne-Lyse Jarthon.