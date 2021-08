Violences conjugales en Gironde : "Des dossiers par-dessus la tête", dit le syndicat Alliance police nationale

Ce lundi dans les colonnes du Parisien - Aujourd'hui en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, interrogé sur les violences conjugales, affirme que le rapport sur le féminicide de Chahinez Dahoud, à Mérignac, a révélé une "mauvaise organisation de la police nationale en Gironde". Il évoque aussi un cumul de dysfonctionnements "de façon caricaturale". Selon lui, "dans cette circonscription de police, la priorité" n'a "manifestement pas été mise sur les violences conjugales". Ce que le ministre "exigera" désormais : ces violences, qui sont "en train de devenir le premier motif d’intervention des policiers et gendarmes", "devront remonter tout en haut de la pile". Un tacle pas vraiment du goût du syndicat Alliance police nationale, ni du Syndicat de la magistrature.

"Des dossiers par-dessus la tête"

"Il y a certainement des erreurs qui sont faites, on peut le concéder", admet Philippe Dosba, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance police nationale, syndicat majoritaire chez les gardiens de la paix. "Mais les erreurs ont toujours une explication et on en revient toujours la même chose : si on était concentrés juste sur cette affaire, ça pourrait aller beaucoup plus vite. La brigade de protection des familles à Bordeaux regorge de dossiers, comme tous mes collègues à l'investigation, ils en ont partout, par-dessus la tête, et tout est prioritaire."

Selon lui : "Il manque des effectifs partout, pas forcément uniquement au niveau de la police, au niveau de la justice aussi, il y a des délais de traitement des dossiers qui sont très longs. Du coup, le résultat n'est pas satisfaisant, on en est pleinement conscients."

Il faut des enquêteurs de police formés

Le syndicat de la magistrature lui aussi, goûte peu les reproches du ministre de l'Intérieur : "Comme s'il fallait attendre une décision d'un ministre !" cingle Denis Roucou, son représentant en Gironde. "Le parquet de Bordeaux a pris en compte les violences intrafamiliales depuis plusieurs années. Ces dossiers sont déjà sur le dessus de la pile dans la manière dont ils sont traités par la justice. Certainement, il y a toujours des choses à améliorer."

Il évoque ainsi les bracelets anti-rapprochement ou les téléphones grands dangers, mais aussi la formation des policiers : "Pour que ces dossiers soient traités d'une façon adaptée et qu'ils puissent être pris en compte le mieux possible par la justice, il est indispensable que les enquêteurs amenés à travailler sur ce type de dossier soient formés." Or selon lui, "la réorganisation des services de police en Gironde depuis le début de l'année 2020 a certainement compliqué le fait que les fonctionnaires spécialisés soient effectivement en charge des dossiers pour lesquels ils sont compétents et formés."