Violences conjugales : elle participe à Miss Beauté Occitanie avec sa prothèse

Florence Crocherie est une battante. Elle aime le rappeler mais c'est une évidence quand vous l'entendez parler. Sa vie a basculé le 9 janvier dernier à Villemur-sur-Tarn, dans le nord toulousain. Son ex-conjoint, déjà condamné pour des faits de violences à son encontre, lui a tiré dessus avec un fusil. Son genou a été broyé et depuis, elle est amputée d'une jambe. Sa carrière de soignante est en suspens.

Il m'a dit "On va en finir une bonne fois pour toutes"

Florence était déjà séparée du père de sa fille, aujourd'hui âgée de 5 ans 1/2, quand le drame est arrivé. Elle lui a rendu visite dans son mobil-home à Villemur-sur-Tarn et ce dernier a été d'une extrême violence raconte la mère de famille de 41 ans.

"Je l'ai vu avec son fusil et je lui ai dit 'qu'est-ce que tu vas faire encore avec ça?', et c'est là qu'il m'a dit 'on va en finir une bonne fois pour toutes'". Elle est prostrée devant le lave-vaisselle et c'est alors qu'une balle atterrit dans son genou. Son ex-conjoint appelle finalement les secours et retourne l'arme sur son visage, il se défigure.

"Mon genou était broyé". - Florence Crocherie

Le genou de Florence est broyé : "On m'a proposé une prothèse dans le genou mais je ne voulais pas de cette ferraille, je suis soignante, je bouge beaucoup. Deux jours après, j'avais choisi l'amputation".

Elle décide de se montrer

Un jour, à l'hôpital, un ami lui rend visite. "C'est un ami qui fait des photos pour le concours de Miss Beauté Occitanie. Il m'avait déjà proposé de faire des photos de beauté mais avant, je n'avais pas le temps. Je savais, parce que je suis une battante, que j'allais remarcher. Je lui ai dit 'si je fais le concours, ce sera pour les violences conjugales' et c'est ce que j'ai fait".

Ce samedi soir à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne), Florence Crocherie participe au concours de Miss Beauté Occitanie. Avec sa prothèse, et des talons hauts. "Je ne la cache pas ma prothèse. Je me mets d'ailleurs beaucoup plus souvent qu'avant en robe", confie la mère de trois enfants. Elle raconte son parcours à celles et ceux qui l'interroge.

"Il faut que toutes les femmes parlent"

Florence Crocherie espère marquer les esprits sur la scène du concours. Elle veut inciter les femmes victimes de violences conjugales à parler. "Maintenant il faut arrêter de se taire. Je sais que ça n'est pas facile quand on est sous l'emprise. Je sais que l'amour rend aveugle comme on dit. Mais il faut dire stop. Il faut partir au moindre coup. Vous vous rendez compte de ce que cet homme m'a fait? c'est très grave."

La mère de famille ne participe pas aux manifestations contre les violences sexistes, comme ce samedi après-midi au centre-ville de Toulouse. "Ce ne sont pas des pancartes qu'il faut. Il faut aider les femmes à partir. Il faut un accompagnement financier, il faut les aider à s'installer dans un autre département, loin de leur agresseur". Florence Crocherie qui estime par ailleurs que les sanctions sont trop clémentes en France à l'égard des hommes violents. Son conjoint est actuellement en détention provisoire, dans l'attente de son procès.

