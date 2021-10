Violences conjugales : en Indre-et-Loire, "24 % des révélations se font auprès du médecin traitant"

Il y a de plus en plus de signalements de violences faites aux femmes. La situation est nationale, et l'Indre-et-Loire n'échappe pas à la règle. Pour le comité local d'aide au victime, il s'agit maintenant de mieux accompagner les victimes. Et parmi les nombreuses pistes évoquées lors de la réunion du comité, le 8 octobre : mieux les orienter dans le milieu médical.

Des initiatives comme La maison des femmes

"24% des révélations de violences se font auprès du médecin traitant", explique Marie Roussel, la déléguée départementale aux droits des femmes. "On va donc travailler, avec l'Ordre des médecins, sur un meilleur accompagnement par les médecins, notamment sur l'orientation des victimes."

Des évolutions ont déjà été réalisées en ce sens, comme la mise en place de La maison des femmes, en juin 2021. Cette unité de soins du CHRU de Tours accueille toutes les femmes victimes de violences. "On tente de faire le lien entre le monde médical, associatif, judiciaire..." explique le médecin Justine Canales. "Une femme a besoin de quelqu'un qui l'aide à voir clair dans ce réseau, en expliquant le rôle de chacun."

Concernant la levée du secret médical en cas de violences conjugales, il faut faire attention car ça peut aussi diminuer la confiance des femmes envers le milieu de santé."- Pauline Saint-Martin, médecin à l'Institut médico-Légal du CHU de Tours.

Parmi les autres pistes évoquées, la levée du secret médical en cas de violences conjugales. Il s'agit d'une loi, passée en juillet 2020. Pour certaines parties du comité, elle n'est pas encore assez appliquée. "Mais c'est à double-tranchant", nuance Pauline Saint-Martin, médecin à l'Institut Médico-Légal du CHU de Tours. "Elles peuvent se dire : si je vais voir le médecin et qu'on me signale à la police... Finalement je préfère ne pas y aller."

Le comité reprend quant à lui ses réunions, après deux ans de pause lié à la pandémie. Il se réunira désormais tous les trois mois pour améliorer l'accompagnement auprès des femmes victimes de violences.