Violences conjugales en Mayenne : un mandat d'arrêt contre un homme condamné à 10 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Laval a émis un mandat d'arrêt contre un homme de 24 ans, condamné à 10 mois de prison ferme pour violences conjugales et outrages à des fonctionnaires de police. Il ne s'est pas présenté à son procès ce mardi 28 septembre.

Un mandat d'arrêt a été lancé par le tribunal correctionnel de Laval pour interpeller un homme de 24 ans. Il n'était pas présent à son procès ce mardi 28 septembre. Il a été condamné à 10 mois de prison ferme pour violences conjugales, maltraitance envers un chien et outrages à des policiers.

Un homme incontrôlable, hystérique

Le 4 mai dernier, à Laval, la police intervient après l'appel au secours d'une jeune mère de famille qui est retrouvée, prostrée, en état de choc, terrifiée, dans les escaliers d'un immeuble, son bébé de deux mois dans les bras. Son ex-compagnon est venu chez elle car il n'avait plus de cannabis. Il est agressif, énervé, il saccage en partie l'appartement et donne des coups à la jeune femme et également à son chien.

"Bande de bouffons, je vous pisse dessus"

Les policiers ont bien du mal à le maîtriser. Il hurle, il les menace et les insulte, "bande de bouffons, fils de putes, je vous prends l'un après l'autre, je vous pisse dessus", lance-t-il. La jeune femme dira plus tard, lors de son audition au commissariat, que cet homme "devient cinglé quand il ne fume pas". Le parcours judiciaire de ce Mayennais, né en Martinique, est déjà bien rempli avec une quinzaine de condamnations à son actif ces dernières années pour des faits de violences et de vols notamment.