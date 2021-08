Violences conjugales : en Pays de Savoie, la justice demande plus de moyens

Les affaires de violences conjugales sont "en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et gendarmes", selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé ce dimanche soir de nouvelles mesures pour mieux lutter contre ces violences. En 2020, 102 femmes et 23 hommes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.

Il prévoit notamment le recrutement de 5.000 officiers de police judiciaire pour traiter prioritairement les dossiers de violences conjugales. Il insiste également sur la nécessité de "proscrire" les mains courantes et d'encourager les dépôts de plainte pour permettre au parquet de poursuivre.

REPORTAGE En Savoie et Haute-Savoie, la justice réclame des effectifs supplémentaires pour répondre à l'afflux des violences conjugales. Copier

Au tribunal de Chambéry, les affaires de violences conjugales ont bondi de 30%

Mais pour que la mesure soit efficace, les moyens de la justice doivent également être renforcés selon les parquets de Chambéry (Savoie) et Annecy (Haute-Savoie). "On ne peut que se réjouir que la police et la gendarmerie aient des moyens supplémentaires en effectifs pour traiter les violences conjugales. Maintenant, on atteindra l'objectif recherché qui est d'améliorer le traitement de ce type de violences que si on dote simultanément la justice de moyens supplémentaires parce que la chaîne pénale est une continuité et ce sont les tribunaux judiciaires qui prennent le relais de l'action des policiers et des gendarmes pour juger les procédures", prévient Pierre-Yves Michau, le procureur de la République de Chambéry.

"Accroître le nombre de procédures si on ne peut pas en juger davantage au niveau des tribunaux, c'est incohérent", affirme-t-il. "Si on a un afflux massif de procédures judiciaires supplémentaires en matière de violences conjugales, on va avoir du mal à les traiter dans des délais raisonnables". Les affaires de violences conjugales traitées au tribunal de Chambéry ont augmenté de 30% ces trois dernières années. En 2021, "nous dépasserons les 200 comparutions immédiates, un chiffre important pour une juridiction de la taille de Chambéry", précise encore Pierre-Yves Michau.

Éviter les embouteillages au tribunal et la récidive

Le monde judiciaire réclame donc plus de moyens pour éviter les embouteillages dans les tribunaux sur les jugements, mais aussi pour mieux prendre en charge les auteurs de violences conjugales et éviter la récidive. "Il faut savoir que _pour nous c'est une priorité depuis un moment_, à tel point que nous sommes poussés à laisser de côté d'autres infractions pour passer en priorité le traitement des violences conjugales", explique Pierre Filliard, membre du parquet d'Annecy et délégué régional adjoint du syndicat de la magistrature en Haute-Savoie.

"Mais en effet il va falloir en aval, après la décision de justice, organiser la prise en charge de ces gens-là, aussi bien des auteurs que des victimes. Il faudrait davantage de conseillers de probation, de thérapeutes", demande Pierre Filliard. "La justice est là pour sanctionner mais elle ne peut pas à elle seule résoudre le problème du risque de récidive."