Pendant qu'elle porte plainte pour violences conjugales, il brûle ses affaires dans leur maison à Gelos

Un homme d'origine russe doit être jugé ce lundi au tribunal correctionnel de Pau pour des faits de violences conjugales. Il aurait été violent physiquement et psychologiquement avec son ancienne compagne.

Un Russe âgé de 49 ans doit être jugé en comparution immédiate ce lundi au tribunal correctionnel de Pau. Il est soupçonné de violences conjugales sur son ancienne compagne, russe également. Le couple était physiquement séparé depuis un an et demi. Lui est installé en Russie et elle réside près de Pau, à Gelos où ils ont un logement en commun. C'est dans cette habitation commune à Gelos que s'est rendu l'homme le dimanche 8 août dans la soirée où les faits se seraient produits.

Il s'agirait de faits de violences physiques et psychologiques. Alors que la femme était partie pour déposer une plainte pour violences conjugales, l'homme aurait brûlé certaines de ses affaires : clés ordinateur, papiers d'identité, etc. Il sera jugé pour violences conjugales mais aussi dégradations. Il nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. La victime âgée de 50 ans a eu deux jours d'ITT.