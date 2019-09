Violences conjugales : améliorer la sécurité des victimes et accompagner les auteurs (Michèle Perrin)

Saint-Étienne, France

La question du financement des mesures ne doit pas être le coeur du Grenelle des violences conjugales pour Michèle Perrin. La directrice de l'association SOS Violences conjugales 42 va participer à la concertation que lance le gouvernement ce mardi pour tenter de lutter contre les violences conjugales. Elle comprend que les associations revendiquent des moyens considérables, car les dispositifs qu'elles proposent ont un coût (SOS Violences conjugales 42 compte 15 salariés par exemple et dispose de huit appartements pour héberger des victimes).

Tirer les enseignements des récents féminicides

Mais selon elle, "on se tromperait d'utiliser le Grenelle que pour revendiquer des moyens financiers supplémentaires, parce qu'ils existent, ils sont en place". La priorité à ses yeux, c'est d'"améliorer la sécurité des victimes et surtout l'accompagnement des auteurs". Michèle Perrin juge positivement par exemple le téléphone grave danger et les ordonnances de protection qui interdisent au conjoint violent de s'approcher de sa victime.

Et pour améliorer les dispositifs existants, la directrice de SOS Violences conjugales 42 pense qu'il faut regarder de plus près les récents cas de féminicides (101 en France à ce jour depuis le début de l'année 2019). "J'ai entendu que l'Inspection générale allait lancer une enquête sur certains dossiers de féminicides, je pense qu'on a à tirer un enseignement de ces femmes qui ont été assassinées, où est-ce-que la prise en charge a dysfonctionné", commente Michèle Perrin.

Aider une victime ne neutralise pas l'auteur"

L'association SOS Violences conjugales 42 s'intéresse aussi de près aux auteurs depuis 2002, en leur proposant un suivi. "On s'était rendu compte qu'aider une victime à sortir des violences conjugales ne neutralisait pas l'auteur, qui allait reprendre une nouvelle compagne", détaille la président de l'association. "Il faut absolument travailler avec ces hommes-là pour les contenir au moment de la crise, leur faire comprendre que la responsabilité leur appartient", ajoute Michèle Perrin. Elle assure que la dialogue est possible avec les auteurs, que "quand on ouvre une porte ils s'en saisissent parce que les hommes ont peu d'endroits pour parler de leur mal être".